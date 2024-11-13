Стали известны причины такого решения.

Скандальный фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники" (Deaf Lovers), несмотря на возмущение украинцев, покажут в основной программе Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF). Об этом говорится в заявлении директора мероприятия Тиины Локк.

Киноленту о романтизации отношений украинцев и россиян во время войны, на которую уже успели пожаловаться МИД, Госкино, Суспільне и ОМКФ, все же увидят зрители на большом экране.

"Фильм будет показан на PÖFF, потому что он художественно и содержательно очень яркий и дает возможность говорить о проблемах, которые являются горячими в этот момент", - заявила Локк.

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По словам женщины, именно на Таллиннском кинофестивале состоится мировая премьера "Глухих любовников". Поэтому она не понимает критику, которая возникла вокруг фильма перед его показом.

"Этот фильм подвергается ожесточенным нападкам со стороны российских оппозиционеров, белорусов и украинцев, чьи взгляды, конечно, очень разные, и этот фильм также можно интерпретировать очень по-разному, в чем и заключается его очарование".

Интересно, что в заявлении директора указано, что фильм не является российским продуктом. По ее словам, его автор покинул страну-агрессора с начала полномасштабного вторжения и якобы выступает против войны.

К слову, организаторы программы Standing with Ukraine, где ранее также должны были показать ленту, все же убрали ее с показа.

Что известно о фильме "Глухие любовники"

Сюжет фильма разворачивается в Стамбуле, где встречаются украинская беженка Соня и российский парень Даня. Они оба глухие. У них возникает симпатия, но отношения осложняются войной, которая продолжается между их странами.

Напомним, ранее "Европейский Оскар" объявил номинантов 2024 года.

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