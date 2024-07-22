Чилийский вестерн о печально известном геноциде в Селк'наме можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах уже с 25 июля.

Вестерн – один из самых колонизированных жанров. Американский кинематограф присвоил себе стиль и истории меньших народов, в чьей крови бурлит кровавая, но честная борьба за свободу, одновременно сделав вестерн чрезвычайно популярным.

Впрочем, с каждым годом все больше фильмов переосмысливают устоявшиеся клише и снимают о важном – каждый в своей стране. Один из таких фильмов выходит в украинский прокат 25 июля 2024 года – "Поселенцы".

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подробнее расскажут об этом и еще нескольких неамериканских вестернах, которые переосмысливают жанр.

"Поселенцы" (Los colonos), реж. Фелипе Гальвес (Аргентина, Чили)

Выдвиженец на премию "Оскар" от Чили рассказывает насильственную и долго скрываемую историю региона – геноцид в Селк'наме – в форме ревизионистского вестерна. Это тема, которая глубоко табуирована в Чили, откуда родом режиссер Фелипе Гальвес (для него это полнометражный режиссерский дебют). В основу фильма лег собирательный образ реальных историй геноцида, которые были взяты из исторических книг о том периоде. На исследования режиссеру понадобилось 15 лет.

В центре событий трое всадников, которых богатый землевладелец отправляет разметить границы его владений на Огненной Земле. Но совсем скоро экспедиция оборачивается кровавой бойней. Тогда юный стрелок Сегундо, который сопровождает британского солдата и американского наемника, понимает, что настоящая цель их путешествия гораздо более жестокая и страшная.

Главные роли в фильме исполнили Марк Стэнли ("Звездные войны: Пробуждение Силы", сериал "Игра престолов"), Сэм Спруэл ("Афера по-французски", "Белоснежка и охотник"), Альфредо Кастро ("Издалека", "Граф"), а также Камило Арансибия и Бенджамин Вестфолл.

"На земле святых и грешных" (In the Land of Saints and Sinners), реж. Роберт Лоренц (Ирландия)

События этого ирландского боевика от режиссера Роберта Лоренца ("Крученый мяч", "Защитник") разворачиваются в ирландском прибрежном городке. Бывший киллер ищет покаяния – пытается вести мирную жизнь под новым именем. Но совсем рядом с ним после совершенного теракта скрывается группа Ирландской республиканской армии, и его хрупкий мирный мир моментально рушится.

Главную роль в фильме исполнил звезда боевиков Лиам Нисон ("Заложница", "Честный вор", "Защитник", "Игра теней"). Также в фильме задействованы Кэрри Кондон ("Банши Инишерина", сериал "Лучше позвоните Солу") и Джек Глисон (сериал "Игра престолов").

"Странный образ жизни" (Strange Way of Life), реж. Педро Альмодовар (Испания)

Испанский классик мелодрам Педро Альмодовар ("Все о моей матери", "Дурное воспитание", "Возвращение", "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу", "Параллельные матери") в 2023 году решил взяться за вестерн.

События фильма происходят на западе США, а в центре сюжета – двое старых друзей, которые в молодости вместе зарабатывали на жизнь как охотники за головами. Спустя 25 лет один неожиданно навещает другого, однако в итоге эта встреча приводит к неожиданным последствиям.

Главные роли в фильме исполнили Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день", "Варяг", сериал "Лунный рыцарь") и Педро Паскаль ("Kingsman: Золотое кольцо", "Невыносимая тяжесть огромного таланта", сериалы "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас").

"Несокрушимость" (Sisu), реж. Ялмари Хеландер (Финляндия)

Этот финский блокбастер рассказывает о событиях, которые могли бы произойти в Финляндии в 1944 году. Международные критики сравнивают его с лентами Тарантино и Серджо Леоне, а также сагами о Джоне Уике и Рэмбо.

Сису является одним из национальных слов-символов Финляндии. Оно обозначает сочетание стойкости, настойчивости и смелости в условиях, когда проигрыш кажется неизбежным. Главный герой фильма – бывший военный, который добывает золото в диких землях Лапландии. По дороге в город ему попадается немецкий карательный отряд, который замечает его добычу. Чтобы доставить ее домой, несокрушимому солдату придется преодолеть непростой путь, на котором он не будет считаться с жизнями нацистов.

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