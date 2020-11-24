В центре сюжета картины - очень забавные создания под названием Пончары, округлые как пончики и пушистые словно хомячки.

На первый квартал 2021 года запланирована украинская премьера анимационной комедии "Пончары. Глобальное закругление".

Читайте такжеПредставлен первый трейлер нового фильма "Том и Джерри" (видео)

Как сообщает "Вольга-Украина", режиссером фильма выступил номинант на премию "Оскар" Дэвид Силверман ("Симпсоны в кино", "Корпорация монстров", сериал "Симпсоны").

За сценарий картины отвечали Джоэль Х. Коэн, Джон Фринк и Роб ЛаЗебник, которые также работали над "Симпсонами", за что были удостоены нескольких премий Emmy.

В центре сюжета картины - очень забавные создания под названием Пончары, округлые как пончики и пушистые словно хомячки. Когда двоих из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары - музейные экспонаты наряду с динозаврами. Героям нужно срочно изменить ход истории, и для этого они отправятся в путешествие по всем эпохам. Им все в новинку и все интересно: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры.

Другие новости кино

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко