Назван звездный состав "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал список актеров, которые были задействованы в "Пиноккио".

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Главного героя будет озвучивать Грегори Манн, передает popcornnews.

А вот Дэвид Брэдли озвучит старика Джеппетто. Помимо него в озвучке примут участие Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Кейт Бланшетт, Рон Перлман и Финн Вулфорд.

"Как ни странно, две истории, которые меня восхищают, связаны между собой. Это истории про Франкенштейна и Пиноккио. Они обе рассказывают о созданных существах, потерявшихся в мире, который они не понимают. Обе истории - путешествия познания и эволюции духа. Когда мы начали работать над "Пиноккио", мы четко знали, что хотим его сделать другим в том смысле, что для нас это не просто сказка. Мы хотели рассказать об идеях, которые актуальны для всего человечества", - сказал режиссер.