В 11 эпизоде сериала засветились Сандра О, Джеймс МакЭвой, Дэвид Теннант и Майкл Шин.

19 августа 2022 года стриминговый сервис Netflix выпустил 11-й бонусный эпизод фэнтези-сериала "Песочный человек" (The Sandman), в котором засветилось сразу несколько крупных звезд кино и телевидения.

Как пишет Variety, в частности, в новом эпизоде засветились Сандра О ("Анатомия страсти", "Убивая Еву"), Джеймс МакЭвой ("Люди Икс", "Сплит", "Атомная блондинка"), Дэвид Теннант ("Доктор Кто", "Джессика Джонс") и Майкл Шин ("Другой мир", "Благие знамения").

Отмечается, что эпизод под названием A Dream of a Thousand Cats/Calliope получился комбинированным: часть A Dream of a Thousand Cats снята в анимационном формате, а часть Calliope – в игровом.

Отметим, основные 10 эпизодов сериала "Песочный человек", снятого по одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана, выходивших в 1989-1996 годах на DC Comics, вышли на Netflix 5 августа 2022 года. Уже через три дня после релиза сериал возглавил рейтинги сервиса по количеству просмотров. Критики дали фильму в целом положительные отзывы, особенно отметив визуальную часть и аткерскую игру Тома Старриджа, исполнившего главную роль.

В центре сюжета сериала – повелитель царства снов Морфей. После более чем сотни лет в плену, ему удается вырваться на свободу в современном мире. Теперь ему предстоит спасти свое королевство, практически разрушенное за время его отсутствия, а также обуздать кошмары, вырвавшиеся в реальный мир.

На данный момент Netflix еще не делал заявлений, будет ли у сериала второй сезон, но такой вариант допускается.

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