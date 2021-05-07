Фильм под названием "Speed Girl" расскажет о жизни и карьере Гатри.

Хилари Суэнк сыграет главную роль в биографическом фильме о Джанет Гатри - первой женщине-автогонщице, участвовавшей в соревнованиях наравне с мужчинами.

Читайте такжеВозвращение "малышки на миллион" Хилари Суонк, или Как одна ошибка может поломать жизнь: рецензия на фильм "Опасный соблазн"Фильм под названием "Speed Girl" расскажет о жизни и карьере Гатри. С начала 1970-х она пыталась пробиться в мире гоночного спорта и стать участницей соревнований в Индианополисе и Daytona 500, но постоянно получала отказы.

В 1976-м ей удалось квалифицироваться и стать гонщицей в одном из заездов NASCAR. Уже в 1978-м Гатри финишировала в десятке гонщиков и разрушила стереотипы об исключительно "мужской" профессии. Сейчас Гатри 83 года. В 2019 году ее включли в автогоночный Зал славы.

В основу сюжет будет положена одноименная книга автора Стефана Талти. Суэнк и ее супруг Филип Шнайдер спродюсируют картину вместе со студией Balcony 9, передает 112ua.tv со ссылкой на Deadline.

В настоящее время ищут режиссера и сценариста для картины. О дате выхода пока не сообщается.

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Автор: Ирина Погорелая