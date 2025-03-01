Знаковое событие в киноиндустрии, где будут определены лучшие актеры, режиссеры и фильмы, состоится уже 2 марта в США.

В ночь со 2 на 3 марта украинские зрители смогут стать свидетелями самого ожидаемого кинособытия года - 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Церемония награждения состоится в знаковом театре "Долби" в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ведущим нынешнего мероприятия станет всемирно известный комик и телеведущий Конан О'Брайен.

В этом году церемония вручения премии "Оскар" станет еще более масштабной - трансляция состоится в более чем 200 странах мира. В Украине событие можно будет посмотреть на телеканале Суспільне Культура на платформе Киевстар ТВ.

Так, делимся с вами уникальными фактами нынешнего "Оскара-2025", ведь церемония отметится несколькими важными изменениями.

Видео дня

Впервые в истории премии номинацию получила открытая трансгендерная актриса, что стало значимым шагом в сторону инклюзивности. Кроме того, Академия решила отдать дань уважения тем, кто боролся с лесными пожарами, внеся специальные изменения в программу мероприятия. Формат представления номинированных песен также претерпит обновление - выступления заменят на специальные сегменты, которые будут подчеркивать связь киноиндустрии с ее вдохновенным будущим.

Один из самых обсуждаемых фильмов "Бруталист" Брейди Корбета получил 10 номинаций. В ленте использовали технологию украинского стартапа Respeecher, которая помогла актерам воссоздать венгерский акцент. Впрочем, применение искусственного интеллекта вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях и даже может повлиять на шансы картины на победу.

Еще одним рекордсменом может стать "Эмилия Перес", которая номинирована в 13 категориях. Если лента одержит победу в каждой из них, она превзойдет показатели таких культовых картин, как "Бен-Гур", "Титаник" и "Властелин колец: Возвращение короля", которые получили по 11 статуэток.

К слову, Украина снова имеет шанс получить "Оскар" - на этот раз в номинации "Лучший документальный фильм" с работой "Фарфоровая война" Брендана Белломо и Славы Леонтьева. Это уже третий год подряд, когда украинские документалисты попадают в финальный список. В прошлом году "20 дней в Мариуполе" принес Украине первую статуэтку.

Нынешний "Оскар" обещает быть особенным благодаря новым инновациям и прогрессивным изменениям. Поэтому не пропустите трансляцию "Оскар-2025" на телеканале Суспільне Культура на платформе Киевстар ТВ:

00:00 - предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд"

01:30 - "Оскар 2025". Красная дорожка

02:00 - "Оскар 2025". Церемония награждения

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Напомним, ранее стало известно, кто станет ведущим кинопремии "Оскар-2025" в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: