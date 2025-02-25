Совсем скоро в мире кино произойдет ежегодное знаковое событие.

В ночь со 2 на 3 марта состоится церемония награждения престижной кинопремией "Оскар 2025". Совсем скоро мы узнаем, какой фильм стал лучшим в 2024 году, а также кто из актеров и режиссеров получит заветную статуэтку.

Рассказываем, где и когда смотреть трансляцию, а также кто из претендентов будет соревноваться.

Оскар 2025 - номинанты

Как всегда, будет множество номинаций. Уже известно, какие на Оскар 2025 претенденты будут.

Видео дня

Премия Оскар за лучший фильм может достаться "Аноре", "Бруталисту", картинам "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Дюна: Часть вторая", "Эмилия Перес", "Я всё ещё здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция", "Wicked: Чародейка".

Премия Оскар за лучшую мужскую роль может быть отдана таким актерам как:

Эдриан Броуди - "Бруталист"

Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"

Колман Доминго - "Синг-синг"

Рэйф Файнс - "Конклав"

Себастьян Стэн - "Ученик: Восхождение Трампа"

А вот премия Оскар за лучшую мужскую роль второго плана другим знаменитостям:

Юра Борисов - "Анора"

Киран Калкин - "Настоящая боль"

Эдвард Нортон - "Полная неизвестность"

Гай Пирс - "Бруталист"

Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа"

Дензел Вашингтон - "Гладиатор II"

Премия Оскар за лучшую женскую роль может быть получена такими актрисами как:

Синтия Эриво - "Wicked: Чародейка"

Карла Гаскон - "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон - "Анора"

Деми Мур - "Субстанция"

Фернанда Торрес - "Я все еще здесь"

А вот премия Оскар за лучшую женскую роль второго плана может быть вручена таким актрисам:

Моника Барбаро - "Никому не известный"

Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка"

Фелисити Джонс - "Бруталист"

Изабелла Росселлини - "Конклав"

Зои Солдана - "Эмилия Перес"

Оскар 2025 - букмекеры

В номинации "Лучший фильм", по мнению букмекеров, может победить "Анора", в которой снялся российский актер Юрий Борисов. Стоит отметить, что он поддерживает войну в Украине.

Также, согласно ставкам букмекеров, лучшим режиссером может стать Шон Бейкер ("Анора").

Награда за лучшую женскую роль может достаться Деми Мур ("Субстанция"), а вот за лучшую женскую роль второго плана - Зои Салданьи ("Эмилия Перес").

Победить в категории "Лучший актер" есть все шансы у Эдриена Броуди ("Бруталист"), а получить статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана может Киран Калкин ("Настоящая боль").

Оскар 2025 - когда и где смотреть

Церемония награждения премии "Оскар" состоится в ночь с 2 на 3 марта, и зрители смогут увидеть это знаковое событие в прямом эфире. Канал "Суспільне Культура" будет транслировать всю церемонию.

Для украинцев будет доступна полная трансляция:

В 00:00 — предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд"

В 01:30 — "Оскар 2025". Красная дорожка

В 02:00 — "Оскар 2025". Церемония награждения

Также онлайн-трансляцию будет вести УНИАН. Не пропустите это знаковое событие в мире кино!

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