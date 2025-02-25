В ночь со 2 на 3 марта состоится церемония награждения престижной кинопремией "Оскар 2025". Совсем скоро мы узнаем, какой фильм стал лучшим в 2024 году, а также кто из актеров и режиссеров получит заветную статуэтку.
Рассказываем, где и когда смотреть трансляцию, а также кто из претендентов будет соревноваться.
Оскар 2025 - номинанты
Как всегда, будет множество номинаций. Уже известно, какие на Оскар 2025 претенденты будут.
Премия Оскар за лучший фильм может достаться "Аноре", "Бруталисту", картинам "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Дюна: Часть вторая", "Эмилия Перес", "Я всё ещё здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция", "Wicked: Чародейка".
Премия Оскар за лучшую мужскую роль может быть отдана таким актерам как:
- Эдриан Броуди - "Бруталист"
- Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"
- Колман Доминго - "Синг-синг"
- Рэйф Файнс - "Конклав"
- Себастьян Стэн - "Ученик: Восхождение Трампа"
А вот премия Оскар за лучшую мужскую роль второго плана другим знаменитостям:
- Юра Борисов - "Анора"
- Киран Калкин - "Настоящая боль"
- Эдвард Нортон - "Полная неизвестность"
- Гай Пирс - "Бруталист"
- Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа"
- Дензел Вашингтон - "Гладиатор II"
Премия Оскар за лучшую женскую роль может быть получена такими актрисами как:
- Синтия Эриво - "Wicked: Чародейка"
- Карла Гаскон - "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон - "Анора"
- Деми Мур - "Субстанция"
- Фернанда Торрес - "Я все еще здесь"
А вот премия Оскар за лучшую женскую роль второго плана может быть вручена таким актрисам:
- Моника Барбаро - "Никому не известный"
- Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка"
- Фелисити Джонс - "Бруталист"
- Изабелла Росселлини - "Конклав"
- Зои Солдана - "Эмилия Перес"
Оскар 2025 - букмекеры
В номинации "Лучший фильм", по мнению букмекеров, может победить "Анора", в которой снялся российский актер Юрий Борисов. Стоит отметить, что он поддерживает войну в Украине.
Также, согласно ставкам букмекеров, лучшим режиссером может стать Шон Бейкер ("Анора").
Награда за лучшую женскую роль может достаться Деми Мур ("Субстанция"), а вот за лучшую женскую роль второго плана - Зои Салданьи ("Эмилия Перес").
Победить в категории "Лучший актер" есть все шансы у Эдриена Броуди ("Бруталист"), а получить статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана может Киран Калкин ("Настоящая боль").
Оскар 2025 - когда и где смотреть
Церемония награждения премии "Оскар" состоится в ночь с 2 на 3 марта, и зрители смогут увидеть это знаковое событие в прямом эфире. Канал "Суспільне Культура" будет транслировать всю церемонию.
Для украинцев будет доступна полная трансляция:
В 00:00 — предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд"
В 01:30 — "Оскар 2025". Красная дорожка
В 02:00 — "Оскар 2025". Церемония награждения
Также онлайн-трансляцию будет вести УНИАН. Не пропустите это знаковое событие в мире кино!