Когда и где смотреть церемонию награждения престижной кинопремии - читайте дальше.

Уже на следующей неделе состоится самое ожидаемое событие в киноиндустрии - церемония награждения победителей кинопремии "Оскар-2025". Она запланирована на ночь со 2 на 3 марта. В этом году кинособытие будет доступно к просмотру в Украине, поэтому украинцы вместе со всем миром смогут узнать, кто получит желанную золотую статуэтку.

Как сообщает "Суспільне Культура", ведущим трансляции в Украине станет известный украинский актер, режиссер и военный Ахтем Сеитаблаев. Он будет комментировать прямой эфир для зрителей. Кроме того, знаменитость также будет вести предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд", которое начнется в полночь. В нем артист поделится своими мыслями относительно премии, обсудит номинантов и расскажет о самых интересных моментах.

Сеитаблаев уже успел прокомментировать новость о том, что он станет ведущим. По его словам, для него это большая честь и ответственность стать частью события международного масштаба, а также отметил, что это драйвовая миссия, поскольку за "Оскаром" следит весь мир.

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Режиссер говорит, что он в ожидании яркого шоу. Он поделился, что кино для него - это истории главных героев, которые могут вызвать разные эмоции у зрителей и заставить задуматься над различными важными проблемами. Сеитаблаев надеется, что нынешний "Оскар" подарит киноиндустрии новые проекты и открытия.

"Ожидаю всего того, что можно назвать постоянным обучением, потому что у профессии режиссера, как и актера, точно нет границ. Тебе всегда будет чему учиться. Поэтому я ожидаю эмоций, необычайных историй и возможности снова и снова учиться своей прекрасной профессии", - рассказал кинозвезда.

Трансляцию премии, которую будут переводить Юрий Мазур и Людмила Дяченко, можно посмотреть на канале "Суспільне Культура". Также будет доступен перевод на жестовом языке от Татьяны Журковой и Лады Соколюк.

Начало церемонии запланировано на 1:30 3 марта по киевскому времени. Сначала состоится выход звезд на красную дорожку, после чего в 2:00 начнется вручение наград.

Напомним, ранее нынешняя церемония вручения премии "Оскар" оказалась под угрозой отмены. Причиной стали лесные пожары в США в январе этого года. Позже организаторы объявили, что самое масштабное событие в киноиндустрии все же состоится. Оно, как отмечалось ранее, пройдет 2 марта.

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