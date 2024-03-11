"Оппенгеймер" получил множество наград.

В ночь с 10 на 11 марта состоялась церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Уже известно, какая лента победила в главной номинации "Лучший фильм".

Так, больше всего статуэток получил фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Это эпический биографический триллер, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Фильм основан на документальной книге Кая Бёрда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея".

"Оппенгеймер" собрал в мировом прокате свыше 950 миллионов долларов США, став третьим по кассовым сборам фильмом 2023 года. Он также стал самым кассовым фильмом о Второй мировой войне.

К слову, ранее этот рекорд принадлежал другому фильму Нолана "Дюнкерк", который появился на больших экранах в 2017 году. Он был удостоен пяти премий "Золотой глобус".

Отметим, главные роли в фильме "Оппенгеймер" сыграли Киллиан Мерфи и Эмили Блант.

Напомним, накануне вручения "Оскара" звезды фильма "Оппенгеймер" подчеркнули опасность ядерного оружия.

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