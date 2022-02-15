Проголосовать за фильм можно на официальной странице премии в Twitter.

В ночь с 27 на 28 марта состоится церемония главной кинопремии "Оскар". В этом году организаторы премии решили внести некоторые изменения. Оказывается, что теперь зрители могут сами выбрать ленту, которая получит награду, но в какой категории - неизвестно.

С 14 февраля по 3 марта поклонники могут написать твит с упоминанием своего любимого фильма (который обязательно вышел в 2021 году), добавить к нему теги #OscarsFanFavorite и #Sweepstakes или проголосовать за фильм на официальном сайте церемонии.

Кроме того, известно, что ведущими премии в этом году станут актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Голл.

Как сообщает Deadline, организаторы премии хотят улучшить показатели вовлеченности в этом году. Поэтому к церемонии привлекли актрис комедийного жанра, которые смогут привлечь аудиторию.

Напомним, ранее американская киноакадемия назвала номинантов на премию "Оскар-2022".

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