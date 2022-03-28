Самая престижная кинопремия мира стала еще одной площадкой, на которой заговорили о войне в Украине.

В ночь с 27 по 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения главной кинопремией мира "Оскар 2022".

Нынешние обладатели "Оскара"

Лучший иностранный фильм: Рули моим авто / Drive my car, Япония

Лучший анимированный фильм: Энканто / Encanto

Лучшие костюмы: Круэлла / Cruella

Лучший актер второго плана: Трой Коцур, Кода / CODA

Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос — Вестсайдская история / West Side Story

Лучшие визуальные эффекты: Дюна / Dune

Дюна / Dune Лучшая операторская работа: Дюна / Dune

Дюна / Dune Лучший макияж и прически: Глаза Тэмми Фэй / The Eyes of Tammy Faye

Лучшая работа художника-постановщика: Дюна / Dune

Дюна / Dune Лучший монтаж: Дюна / Dune

Лучшая оригинальная музыка: Дюна / Dune

Лучший игровой короткометражный фильм: The Long Goodbye

Лучшая анимированная короткометражка: The Windshield Wiper

Лучший документальный короткометражный фильм: The Queen of Basketball

Лучший звук: Дюна / Dune

Событие стало еще одной площадкой, на которой заговорили о войне в Украине.

Знаменитые на весь мир актеры еще на красной дорожке выражали поддержку Украине, которая борется с российскими оккупантами. Некоторые известные гости церемонии дополнили свой образ лентами голубого цвета в поддержку беженцев из Украины и значками в цветах украинского флага. В частности, публично поддержали Украину Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Фрэнсис Форд Коппола и другие.

Американский режиссер Шон Пенн накануне призвал бойкотировать шоу, если на него не пригласят украинского президента Владимира Зеленского. А также он пообещал избавиться от своей статуэтки, которую получил в 2008 году за роль в фильме "Молоко".

Зеленскому, пояснил Шон, есть что сказать миру в это трудное для его страны время.

Ранее предложение пригласить на мероприятие президента Украины высказала звезда Голливуда Эмми Шумер. Она считает событие такого масштаба хорошей площадкой для того, чтобы рассказать американцам в подробностях то, что происходит в Украине.

И Пенн, и Шумер публично поддерживают Украину в войне с Россией, призывая свою аудиторию помогать пострадавшим гражданам.

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