В ночь с 27 по 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения главной кинопремией мира "Оскар 2022".
Нынешние обладатели "Оскара"
- Лучший иностранный фильм: Рули моим авто / Drive my car, Япония
- Лучший анимированный фильм: Энканто / Encanto
- Лучшие костюмы: Круэлла / Cruella
- Лучший актер второго плана: Трой Коцур, Кода / CODA
- Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос — Вестсайдская история / West Side Story
- Лучшие визуальные эффекты: Дюна / Dune
- Лучшая операторская работа: Дюна / Dune
- Лучший макияж и прически: Глаза Тэмми Фэй / The Eyes of Tammy Faye
- Лучшая работа художника-постановщика: Дюна / Dune
- Лучший монтаж: Дюна / Dune
- Лучшая оригинальная музыка: Дюна / Dune
- Лучший игровой короткометражный фильм: The Long Goodbye
- Лучшая анимированная короткометражка: The Windshield Wiper
- Лучший документальный короткометражный фильм: The Queen of Basketball
- Лучший звук: Дюна / Dune
Событие стало еще одной площадкой, на которой заговорили о войне в Украине.
Знаменитые на весь мир актеры еще на красной дорожке выражали поддержку Украине, которая борется с российскими оккупантами. Некоторые известные гости церемонии дополнили свой образ лентами голубого цвета в поддержку беженцев из Украины и значками в цветах украинского флага. В частности, публично поддержали Украину Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Фрэнсис Форд Коппола и другие.
Американский режиссер Шон Пенн накануне призвал бойкотировать шоу, если на него не пригласят украинского президента Владимира Зеленского. А также он пообещал избавиться от своей статуэтки, которую получил в 2008 году за роль в фильме "Молоко".
Зеленскому, пояснил Шон, есть что сказать миру в это трудное для его страны время.
Ранее предложение пригласить на мероприятие президента Украины высказала звезда Голливуда Эмми Шумер. Она считает событие такого масштаба хорошей площадкой для того, чтобы рассказать американцам в подробностях то, что происходит в Украине.
И Пенн, и Шумер публично поддерживают Украину в войне с Россией, призывая свою аудиторию помогать пострадавшим гражданам.