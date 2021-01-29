Кадр из фильма "Атлантида"
В список полнометражных фильмов, допущенных к рассмотрению на 93-ю премию «Оскар», включили две украинские киноленты.
Читайте такжеВышел украинский трейлер "Аферы Оливера Твиста" со звездой "Игры престолов" (видео)Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.
Какие украинские фильмы допущены к рассмотрению на Оскар-2021
- в категории «Международный полнометражный фильм» представлена лента Валентина Васяновича «Атлантида» (фильм выбран национальным претендентом на «Оскар»);
- в категории «Документальный фильм» номинирована лента Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин» (фильм получил квалификацию как победитель Сандэнса и участник Берлинале).
Кадр из фильма "Земля голубая, будто апельсин"
Оскар-2021: что известно
- Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории будут объявлены 9 февраля.
- Номинантов на премию «Оскар» объявят 15 марта.
- 93-я церемония вручения премии состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.
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