Оскар-2021: в список возможных номинантов попали два украинских фильма

Очередная церемония вручения кинопремии состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.

В список полнометражных фильмов, допущенных к рассмотрению на 93-ю премию «Оскар», включили две украинские киноленты. Читайте такжеВышел украинский трейлер "Аферы Оливера Твиста" со звездой "Игры престолов" (видео)Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook. Какие украинские фильмы допущены к рассмотрению на Оскар-2021 в категории «Международный полнометражный фильм» представлена лента Валентина Васяновича «Атлантида» (фильм выбран национальным претендентом на «Оскар»);

в категории «Документальный фильм» номинирована лента Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин» (фильм получил квалификацию как победитель Сандэнса и участник Берлинале). Оскар-2021: что известно Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории будут объявлены 9 февраля.

Номинантов на премию «Оскар» объявят 15 марта.

93-я церемония вручения премии состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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