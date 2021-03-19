Обладателей "Оскара" объявят 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» состоится в очном формате.

Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию организаторов.

Читайте также"Оскар-2021": где и когда смотреть церемонию вручения престижной премии"Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено", - говорится в письме организатором номинантам "Оскара".

Как заверили организаторы, они смогут обеспечить безопасность участников церемонии. Так, все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.

Обладателей "Оскара" объявят 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Номинанты на премию "Оскар": что известно

15 марта был представлен полный список претендентов на премию. В номинации «Лучший фильм» - «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Отец», «Минари», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Суд над чикагской семеркой» и «Звук металла».

За лучшую режиссерскую работу будут бороться Дэвид Финчер, Эмиральд Феннел, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг и Ли Айзек Чан.

В категории "Лучшая женская роль" среди номинантов: Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд, Кэри Маллиган.

За "Оскар" за лучшую мужскую роль будут бороться: Риз Ахмед, Чэдвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман, Стивен Ян.

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Автор: Ольга Робейко