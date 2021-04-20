Гостям и участникам церемонии вручения премии "Оскар" в этом году разрешат снять маски под камерами.
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Как сообщает Variety, об этом стало известно на онлайн-конференции организаторов церемонии.
Отмечается, что мероприятие технически рассматривается как производство теле/кинопродукции, так что ношение масок во время сьемочного процесса не требуется. Трансляция "Оскара" будет вестись в прямом эфире.
Тем не менее организаторы будут требовать от гостей и участников шоу ношения масок в перерыве между съемками (к примеру, во время рекламных пауз).
Оскар 2021: что известно
- В 2021 году церемония вручения "Оскара" 25 апреля пройдет в необычном формате. Она будет похожа на фильм, в котором актеры сыграют сами себя.
- Для проведения церемонии на железнодорожном вокзале Art Deco Union в центре Лос-Анджелеса будет построена сцена. А ведущие в этом году будут не только открывать конверты с именами победителей, а устроят целое представление.
- Ранее сообщалось, что медицинские маски на шоу будут не только защитой от коронавируса, но также сыграют важную роль в шоу.
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