Сюжет фильма посвящен ветерану войны, который начал грабить банки.

Портал Vanity Fair опубликовал несколько дебютных кадров криминальной драмы «Черри» со звездой киновселенной Marvel Томом Холландом.

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Постановщиками картины выступили братья Руссо, известные постановкой финальной дилогии о «Мстителях» Marvel. «Черри» станет их первой режиссерской работой после выхода ленты «Мстители: финал» в 2019 году. В ней они максимально дистанцировались от супергеройской тематики.

Сюжет «Черри» основан на автобиографическом романе ветерана войны в Ираке Николаса Уокера, который после возвращения с войны страдал от ПТСР и начал грабить банки, чтобы поддерживать свою наркотическую зависимость.

Помимо Тома Холланда, в фильме снялись Сиэра Браво, Билл Скарсгард и Джек Рейнор.

Лента должна выйти на экраны в феврале 2021 года, а весной станет доступна в стриминговом сервисе Apple.

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Автор: Дмитрий Захаров