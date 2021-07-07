Актриса из "Скаженого весілля" сыграет главную роль в будущем видеоблокбастере Оли Поляковой.

Украинская певица Оля Полякова продолжает интриговать общественность перед долгожданной премьерой новой песни «Взрослая девочка». Сейчас же стало известно, что главную роль в клипе на эту композицию сыграет актриса Инна Приходько, которую украинские зрители знают по комедийной трилогии «Скажене весілля».

Инна Приходько рассказывает, что все произошло спонтанно и неожиданно. Ее пригласили вечером, буквально накануне съемок — и она тут же согласилась.

«Когда суперзвезда уровня Оли Поляковой приглашает сняться в ее клипе, да еще и в главной роли — как тут отказать? Тем более, мне нравятся все ее видео — такие яркие, веселые и необычные. Так что я долго не думала», — говорит актриса.

Несмотря на солидный бэкграунд в кино, сериалах и телешоу, для Приходько это был первый опыт участия в съемках музыкального видео. Но на площадке царила настолько теплая и дружественная атмосфера, что сам процесс прошел достаточно легко.

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«Я немного переживала, когда мы с Олей впервые взаимодействовали в кадре. Но нам очень быстро удалось сработаться. Дальше мы уже вместе шутили, генерировали гэги, подхватывали идеи друг друга — пошел контакт. Съемка была длительной, поскольку сам клип технически оказался очень сложным. Но благодаря коннекту у нас с Олей появилось второе дыхание: и мы были готовы продолжать еще и еще», - добавила актриса.

Инна Приходько не раскрыла сюжет видео, но намекнула, чего ожидать зрителям: «Вы увидите веселую, легкую, а главное — поучительную историю. В ней очень много девушек узнают себя, ведь хотя бы раз, но каждая из них была в ситуации, изображенной в клипе. Клип — о «взрослых девочках», которыми мы остаемся независимо от возраста».

Премьера клипа и песни Оли Поляковой «Взрослая девочка» состоится 9 июля.

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Автор: Диана Могилевич