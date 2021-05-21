Певица удивила неожиданным тотал-леопард образом перед премьерой видеоработы «Взрослая девочка».

Оля Полякова продолжает держать интригу перед долгожданным выходом новой песни и клипа. Сегодня она перевоплотилась в радикальный образ дерзкой и сногсшибательной блондинки в тотал-леопард луке — такой мы ее раньше не видели.

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«Ну, что, дорогие мои, ждём премьеру? Вот и она - "Взрослая девочка"! Пока что только образ, а уже скоро я представлю вам песню и клип!! Это будет история, как всегда, о непростой, но интересной судьбе ее величества женщины. В этот раз сюжет будет о том, что каждая из нас в круговороте дел и хлопот должна беречь свою внутреннюю девочку, заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать", - написала Полякова в своём Instagram.

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Автор: Ольга Робейко