Оля Полякова продолжает держать интригу перед долгожданным выходом новой песни и клипа. Сегодня она перевоплотилась в радикальный образ дерзкой и сногсшибательной блондинки в тотал-леопард луке — такой мы ее раньше не видели.
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«Ну, что, дорогие мои, ждём премьеру? Вот и она - "Взрослая девочка"! Пока что только образ, а уже скоро я представлю вам песню и клип!! Это будет история, как всегда, о непростой, но интересной судьбе ее величества женщины. В этот раз сюжет будет о том, что каждая из нас в круговороте дел и хлопот должна беречь свою внутреннюю девочку, заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать", - написала Полякова в своём Instagram.
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