Режиссером видео выступил Александр Коршак.

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук презентовал клип на песню «Снова» из нового музыкального проекта «Оранжерея».

Читайте также"Океан Эльзы" создал саундтрек к фильму "Захар Беркут" (видео)Ролик опубликован в Instagram певца и на YouTube-канале группы.

Режиссером видео выступил Александр Коршак.

Новый проект «Оранжерея»: детали

По словам Вакарчука, последний год создал такие условия, когда настоящую энергию мы получаем не на больших концертных и развлекательных аренах, а в уютном кругу самых близких людей.

«Под таким настроением мы и видим этот проект – полтора часа искренних музыкальных разговоров, – отметил музыкант, презентуя новый проект. - Знаете, когда холодно и серо вокруг, когда больше всего хочется весны или лета, самый простой способ вспомнить о них – зайти в оранжерею. Туда, где всегда тепло. В этом и есть суть моего нового музыкального проекта: ощущение тепла, которое всегда с тобой».

В проекте клавишник Милош и бас-гитарист Денис Дудко будут играть на акустических гитарах, барабанщик Денис Глинин – на акустических ударных инструментах и перкуссии, а сам Вакарчук будет играть на мелотроне.

«Планируем также добавить женский вокал и, скорее всего, привлечь других музыкантов». – сообщил Вакарчук.

Новый клип к песне «Снова»: видео

Реакция сети на новый клип

Поклонники группы в комментариях к видеоролику разделились во мнениях:

«С большим трепетом, любовью и уважением к творчеству! Хорошая песня!», «Как всегда, замечательная работа! Рад, что Святослав вернулся к тому, в чем он реально гений!», «Музыка класс, а что с голосом Вакарчука... Не слишком ли он «с хрипотцой»?», «Песня хорошая, но что с голосом? Сложно слушать, по ушам бьет».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц