Спустя более чем полвека после записи пленка была обнаружена на чердаке дома продюсера и автора композиции Суреша Джоши.

В эфире ливерпульской радиостанции впервые прозвучала песня под названием Radhe Shaam, которую в 1968 году Ринго Старр и Джордж Харрисон записали вместе с известным индийским музыкантом Аашишем Ханом.

Спустя более чем полвека после записи пленка была обнаружена на чердаке дома продюсера и автора композиции Суреша Джоши, ее официально выпустят сегодня.

Когда Харрисон и Старр записывали эту композицию, The Beatles работали над новым синглом Hey Jude, который должен был стать первым релизом Apple - новой компании "ливерпульской четверки". Поскольку музыканты планировали использовать магнитофон с восемью дорожками, они решили переместиться из своей обычной студии EMI на Эбби-роуд в Trident Studios, расположенную в лондонском Сохо, поскольку там была необходимая аппаратура.

Читайте такжеОпубликован новый клип на одну из самых известных песен The Beatles (видео)

В этот же момент Суреш Джоши записывал там музыку к своему документальному фильму East Meets West ("Восток встречается с Западом"). Харрисон и Старр согласились принять участие в записи. По словам Джоши, Харрисон хотел сделать нечто необычное, поэтому он написал "рок-песню в индийском стиле". Хотя вокальную партию исполняет классический индийский музыкант Аашиш Хан, она сделана в типичном стиле рок-музыки того времени: гитарный рифф и соло Харрисона на Radhe Shaam, как и ударные Ринго Старра, вполне могли бы найти свое место в одной из записей The Beatles.

Самыми первыми слушателями новой песни, записанной половиной ливерпульской четверки, вчера стали около 100 человек в ливерпульском музее The Beatles. Менеджер музея Пол Перри говорит, что это "совершенно замечательная" композиция, и музыкальный почерк Харрисона и Старра узнается в ней с первых нот.

"Это был необычайный момент, - рассказал Перри о первом публичном воспроизведении Radhe Shaam. - Гитара Джорджа звучит очень узнаваемо, он словно бы снова вернулся к нам. Барабаны Ринго тоже трудно с чем-то спутать".

После записи композиция так и не была выпущена и лежала на чердаке у Джоши около 50 лет. "Время шло, The Beatles распались, у них у всех появились разные проблемы, так что никто не хотел ее выпускать", - рассказал 77-летний продюсер.

Все изменил локдаун, введенный в Британии из-за пандемии коронавируса: именно благодаря этому у Джоши появилось время, чтобы найти коробку с записью и отдать ее на реставрацию, сообщает Би-би-си.

По словам автора композиции, ее текст на языке хинди рассказывает о вещах, которые сейчас стали особенно актуальными: "В центре самой песни - концепция о том, что мы все - единое целое, и любые задачи выполнимы. Это как раз то, что мы все поняли во время нынешней пандемии".

Все доходы от выпуска Radhe Shaam пойдут на благотворительные цели.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая