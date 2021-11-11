В эфире ливерпульской радиостанции впервые прозвучала песня под названием Radhe Shaam, которую в 1968 году Ринго Старр и Джордж Харрисон записали вместе с известным индийским музыкантом Аашишем Ханом.
Спустя более чем полвека после записи пленка была обнаружена на чердаке дома продюсера и автора композиции Суреша Джоши, ее официально выпустят сегодня.
Когда Харрисон и Старр записывали эту композицию, The Beatles работали над новым синглом Hey Jude, который должен был стать первым релизом Apple - новой компании "ливерпульской четверки". Поскольку музыканты планировали использовать магнитофон с восемью дорожками, они решили переместиться из своей обычной студии EMI на Эбби-роуд в Trident Studios, расположенную в лондонском Сохо, поскольку там была необходимая аппаратура.
Читайте такжеОпубликован новый клип на одну из самых известных песен The Beatles (видео)
В этот же момент Суреш Джоши записывал там музыку к своему документальному фильму East Meets West ("Восток встречается с Западом"). Харрисон и Старр согласились принять участие в записи. По словам Джоши, Харрисон хотел сделать нечто необычное, поэтому он написал "рок-песню в индийском стиле". Хотя вокальную партию исполняет классический индийский музыкант Аашиш Хан, она сделана в типичном стиле рок-музыки того времени: гитарный рифф и соло Харрисона на Radhe Shaam, как и ударные Ринго Старра, вполне могли бы найти свое место в одной из записей The Beatles.
Самыми первыми слушателями новой песни, записанной половиной ливерпульской четверки, вчера стали около 100 человек в ливерпульском музее The Beatles. Менеджер музея Пол Перри говорит, что это "совершенно замечательная" композиция, и музыкальный почерк Харрисона и Старра узнается в ней с первых нот.
"Это был необычайный момент, - рассказал Перри о первом публичном воспроизведении Radhe Shaam. - Гитара Джорджа звучит очень узнаваемо, он словно бы снова вернулся к нам. Барабаны Ринго тоже трудно с чем-то спутать".
После записи композиция так и не была выпущена и лежала на чердаке у Джоши около 50 лет. "Время шло, The Beatles распались, у них у всех появились разные проблемы, так что никто не хотел ее выпускать", - рассказал 77-летний продюсер.
Все изменил локдаун, введенный в Британии из-за пандемии коронавируса: именно благодаря этому у Джоши появилось время, чтобы найти коробку с записью и отдать ее на реставрацию, сообщает Би-би-си.
По словам автора композиции, ее текст на языке хинди рассказывает о вещах, которые сейчас стали особенно актуальными: "В центре самой песни - концепция о том, что мы все - единое целое, и любые задачи выполнимы. Это как раз то, что мы все поняли во время нынешней пандемии".
Все доходы от выпуска Radhe Shaam пойдут на благотворительные цели.
Вас также могут заинтересовать новости