Экранизация Two Colors вызвала бурную реакцию общественности.

Фронтмен группы "Vоплі Vідоплясова" Олег Скрипка отреагировал на гневный пост дочери композитора Александра Билаша, журналистки Олеси Билаш, в котором она пристыдила музыканта, который не указал авторство ее отца в своем клипе на песню "Два кольори".

Читайте такжеБывшая наркозависимая проникновенно спела хит Пугачевой на "Голосе страны" (фото, видео)Свое видение ситуации Олег Скрипка озвучил в прямом эфире на Радио Проминь.

По его словам, он перепел легендарную украинскую композицию, чтобы популяризировать ее и нашу культуру на весь мир.

"Украинцы живут по всему миру, наша диаспора огромная. К примеру, в Канаде живет много потомков украинцев, которые и не все знают украинский, потому что родились там. Хочется, чтобы они тоже знали великую украинскую классику. Почувствовали воплощенный в ней национальный этнокод на понятном им языке. И конечно, эта песня направлена ко всему культурному мировому сообществу, потому что ценности в этой песне объединяют всех людей", - заявил он.

Экранизация Two Colors вызвала бурную реакцию общественности. Видео активно обсуждают в СМИ и соцсетях. В частности, у дочери композитора "двух цветов" Олеси Билаш возникли вопросы по поводу использования авторского права. Комментируя это в радиоэфире, Скрипка заявил, что такая реакция не стала для него неожиданностью.

"Когда выпускаешь песню в свет, то должен быть готов к тому, что ее будут перепевать, делать каверы. Я, как автор, скажу, что мою "Весну" переделывали сотни раз, и только половина из них мне нравятся", - говорит музыкант.

Юрист артиста также добавил, что во время релиза песни TWO COLORS все автора были указаны. Все имущественные права авторов будут соблюдены в соответствии с требованиями законодательства.

На днях фронтмен группы "Vоплі Vідоплясова" Олег Скрипка выпустил сольный клип на сингл Two Colors — англоязычную версию песни авторства Дмитрия Павлычко и Александра Билаша "Два цвета".

Дочь Александра Билаша Олесю Билаш расстроило то, что было проигнорировано авторское право. "У меня аж два существенных вопроса к исполнителю и всей команде: как быть с авторским правом и о каком генетическом коде говорится в тексте к клипу? Авторское право проигнорировано, что же касается генетического кода перелитого А. Билашем и Д. Павлычко в известную всему миру песню "Два цвета", то там несомненно чувствуется Украина, если же говорить об творении Скрипки, думаю, ни один народ такому коду не порадовался бы. Мне страшно за перспективу украинской музыкальной культуры...", - написала она в соцсетях.

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Автор: УНИАН