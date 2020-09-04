Также режиссер анонсировал свой следующий проект, над которым он также будет работать вместе со Стейтемом.

Культовый британский режиссер Гай Ричи ( "Карты, деньги, два ствола", "Джентльмены", "Шерлок Холмс") готовит новый сюрприз для своих поклонников - остросюжетную ленту "Wrath of Man", ранее известную как "Cash Truck".

Об этом написал сам режиссер в своем Twitter.

"Я ждал 15 лет, чтобы снова быть вместе, а теперь не могу от него избавиться. #WrathOfMan на подходе, #FiveEyes - это новый сюрприз", - написал режиссер.

В то же время, как сообщает "Вольга Украина", официального украинского названия у ленты пока нет.

Главную роль в новом фильме Ричи сыграл никто иной, как его давний друг и товарищ - Джейсон Стэтхэм. Именно в этом тандеме и Стэтхэм, и Ричи дебютировали в мире большого кино с культовыми лентами "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш". Последний раз они работали вместе над триллером "Револьвер" 2005 года.

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Съемки "Wrath of Man" успели закончить до начала пандемии, в январе 2020-го года и, учитывая, что звездный дуэт режиссера и актера уже готовится к съемкам еще одного будущего совместного проекта - новости о премьере "Wrath of Man" следует ожидать уже совсем скоро.

Был обнародован первый и весьма лаконичный синопсис: сюжет сосредотачивается на H (Джейсон Стэтхэм), хладнокровном и таинственном персонаже, который работает в компании по транспортировке наличности и еженедельно перевозит сотни миллионов долларов по Лос-Анджелесу.

Помимо участия Стейтема, в картине задействован яркий актерский состав - Джош Хартнетт, Скотт Иствуд, а также Холт МакКеллани и Джеффри Донован. Из актерского каста "Джентльменов" в новый фильм была приглашена бельгийская актриса Лайн Рени.

Отметим, что впервые события фильма Гая Ричи происходят в США и поклонники ждут и задаются вопросом - каким именно Ричи покажет Лос-Анджелес, улицам которого были посвящены одни из лучших криминальных фильмов прошлого.

Новые подробности о "Wrath of Man" ожидаются в ближайшее время. Также уже есть предварительная дата премьеры фильма - 15 января 2021 года.

Предыдущая работа режиссера "Джентльмены" (2019) стала самым успешным фильмом Гая Ричи в Украине с кассовыми сборами более 77,5 миллионов гривень.

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Автор: Марина Григоренко