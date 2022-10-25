Первый сезон сериала выйдет на Netflix 17 ноября 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый полноценный трейлер мистического сериала "1899" от создателей популярного немецкого телесериала "Тьма".

Также уже известно, что первый сезон сериала выйдет на Netflix 17 ноября 2022 года. Всего, по замыслу его создателей Барана бо Одара и Янтье Фризе, сериал "1899" будет построен по принципу "Тьмы" и также будет состоять из трех сезонов, объединенных единым сюжетом.

В центре сюжета сериала окажется группа переселенцев самого разного происхождения из Европы, которые на рубеже 19 и 20 веков отправляются по морю в Нью-Йорк. Во время путешествия они замечают дрейфующий в море корабль, который без вести пропал несколько месяцев назад. На борту судна их ждет жуткая тайна.

Сериал "1899" будет многоязычным, а главные роли в нем исполнят актеры из разных стран. Одна из главных ролей – капитана корабля – досталась немецкому актеру Андреасу Пичману, который стал широко известен благодаря роли Незнакомца в сериале "Тьма".

Еще одну главную роль в сериале исполняет британская актриса Эмили Бичем ("В пустыне смерти", "Круэлла").

Также в сериале задействованы валлийский актер Анейрин Барнард (сериал "Острые козырьки", фильм "Дюнкерк"), испанский актер Мигель Бернардо (сериал "Элита"), польский актер Мацей Мусял (сериалы "1983", "Ведьмак"), английский актер Антон Лессер (сериалы "Игра престолов", "Корона") и британская театральная актриса Розали Крейг.

Сериал "Тьма" – что известно

"Тьма" (Dark), который создали немцы Баран бо Одар и Янтье Фризе, стал первым немецким сериалом в истории Netflix. Шоу из трех сезонов, которые выходили в 2017-2020 годах, получило восторженные отзывы критиков и немалую фанатскую базу, однако было закрыто после логического завершения истории в конце третьего сезона.

События сериала происходили в вымышленном немецком городе Винден, где однажды на фоне экологической катастрофы начинают загадочно исчезать дети. Параллельно начинает открываться правда о темном прошлом четырех живущих там семей и раскрываться тайна, охватывающая четыре поколения. В целом события сериала разворачиваются в 1888, 1921, 1953, 1954, 1986, 1987, 2019, 2020, 2052 и 2053 годах.

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