Премьера 4 сезона сериала запланирована на 3 ноября.

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый полноценный трейлер 4 сезона супергеройского сериала "Титаны" (Titans), снятого по мотивам комиксов издательства DC Comics.

Известно, что четвертый сезон сериала будет состоять из 12 эпизодов, разбитых на 2 части. Первые шесть эпизодов покажут с 3 ноября 2022 года, когда выйдут сразу две серии, по 1 декабря.

"Титаны" – что известно о сериале

В центре сюжета сериала находится команда молодых супергероев под названием Титаны, которые борются с разного рода угрозами как из нашего мира, так и из-за его пределов. Иногда Титаны пересекаются с персонажами из сериала "Роковый патруль".

Во главе команды стоит Дик Грейсон – бывший цирковой акробат, который после смерти родителей был усыновлен Брюсом Уэйном и натренирован Бэтменом для борьбы с преступностью. Именно он был первым Робином. После ссоры с наставником он становится лидером Титанов, желая выйти из тени Бэтмена. Впоследствии он сменил псевдоним с Робина на Найтвинга.

Также в команде Титанов изначально были инопланетная принцесса Кориандьер с возможностью стрелять энергичными болтами и летать, также известная как Старфайер, молодая эмпатка Рэйчел / Рейвен, которая является дочерью демона, и чьи силы обусловлены ее эмоциями, и подросток Гарфилд Логан, также известный как Зверь, получивший зеленую кожу и возможность превращаться в любое животное из-за побочных эффектов от препарата, который вылечил его от смертельного заболевания. Позже постоянным членом команды стал клон Супермена и Лекса Лютора по имени Коннор или Супербой. В 4 сезоне к команде Титанов присоединится представленный в предыдущем сезоне подросток Тим Дрейк, который в комиксах является одним из следующих Робинов.

Среди новых персонажей, которые появятся в 4 сезоне: гениальный суперзлодей Лекс Лютор, ранее лишь упоминавшийся в сериале, суперзлодейка Джинкс, которая умеет управлять природными элементами, суперзлодей Брат Крови в исполнении звезды "Дневников вампира" и "Первородных" Джозефа Моргана и влиятельный член Церкви Крови Мть Мэйхэм в исполнении Франки Потенте ("Беги, Лола, беги", "Идентификация Борна"). Также в 4 сезоне ожидается гостевое появление Дезстроука и Старгерл.

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