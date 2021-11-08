"Плохой сосед" поставит крест на прежней жизни: рецензия на камерный фильм

В украинских кинотеатрах в прокат вышла немецкая трагикомедия "Плохой сосед", ставшая режиссерским дебютом главного героя ленты, актёра Даниэля Брюля. Отличительная черта этого фильма - камерность, все действие фильма разворачивается в ограниченном пространстве.

"Плохой сосед" - нечто новое для украинского зрителя, уставшего от заезженных сюжетов и жанров. А здесь режиссёр попал в яблочко: в ленте есть и над чем посмеяться, и задуматься о серьезных проблемах. Рассказываем, чем же фильм подкупает.

Сюжет немецкого фильма "Плохой сосед"

Зритель знакомится с молодым, красивым и успешным главным героем трагикомедии - актером Даниэлем. У него, казалось бы, есть все: харизма, деньги, карьера, семья, дом. Его график расписан, он постоянно бегает с кастинга на кастинг, его узнают на улице, вот он, момент славы! Но это все рушится кирпичик за кирпичиком с каждым словом загадочного соседа Бруно, с которым они встретились в баре "На грудь". Он раскрывает правду о супруге Даниэля. Но это полбеды: мужчине по соседству известна одна очень интимная тайна и о самом актере. И, узнай ее, жена не простит и уйдёт от такого богатого и знаменитого мужа.

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Герои фильма "Плохой сосед"

Сыгравший главного героя ленты Даниэль Брюль - известный немецкий актёр и звезда Marvel, а теперь ещё и режиссёр. Он лично представлял свою трагикомедию на Одесском международном кинофестивале в августе этого года. Надо сказать, что режиссерский дебют получился весьма удачным.

Даниэль - прекрасный актёр, и речь здесь не только о внешности (ее, конечно же, мы тоже оценили), но и о способности перевоплощаться, как по щелчку пальца. Вот он, успешный и красиво одетый, показан в своей квартире-полной чаше: у него любящая жена, прекрасные дети, няня, которой он доверяет. А здесь он мгновенно меняется в лице, узнав нечто пугающее о жене и о поступке няни. То он льёт слёзы после слов соседа и уже мысленно ставит крест и на карьере, и на семье. А как он взрывается, узнав о подлом поступке Бруно! Как он кричит и нервничает, а затем и вовсе даёт волю эмоциям и разбивает лоб соседу. А сперва казался таким правильным, сдержанным и примерным.

Бруно сыграл Петер Курт, звезда фильма "Гудбай, Ленин". Он - прекрасный актёр, демонстрирующий зрителю острый ум и хладнокровность в картине "Плохой сосед". Как ему, простому работнику колл-центра банка, удалось собрать происходящее в живущей по соседству семье в логическую цепочку, отомстить за одну из обид и извлечь из этого личную выгоду (не подумайте, не денежную, все намного сложнее). Каждое слово этого персонажа по крупицам убивает самоуверенность Даниэля, его веру в актёрские способности, в свой талант, в семью и общество в целом. Курт в этом фильме и отталкивает, и очаровывает, к нему нельзя относиться однозначно. Как ему это удается?

Чем цепляет фильм "Плохой сосед"?

Конечно же, в первую очередь заслуга этого фильма - прекрасная актёрская игра, ведь по сути его действие построено на диалогах, переживаниях и эмоциях двух персонажей, Даниэля и Бруно. Кажется, что каждая эмоция и каждое движение хорошо продуманы и отточены.

Но какая же прекрасная задумка Брюля - уместить действие "Плохого соседа" в замкнутое пространство - неприметный бар в Берлине "На грудь" с весьма своеобразной публикой. Зритель не отвлекается на второстепенные вещи, все сцены и диалоги максимально концентрированы, все внимание - на персонажей. Здесь все приглушено: и цвета, и тон разговоров. Поэтому и смотрится фильм очень легко, внимание не рассеивается, прислушиваешься к каждому шороху в кадре, к каждому слову героев.

Ах, да, есть ещё один безмолвный герой фильма "Плохой сосед" - город Берлин. Создатели ленты "дали" и ему роль. В картине персонажи начинают полемику о разделённом стеной Берлине. Это важный момент в драмеди, показанный, казалось бы, вскользь.

Знаете, местами кажется, что "Плохой сосед" смотришь в театре, вот она, сцена, которую превратили в неприметный бар. Возможно, причиной такой ассоциации является одна локация, ограниченная несколькими квадратными метрами.

Идея фильма "Плохой сосед"

Посеять зерно сомнения очень легко, очень просто манипулировать неуверенным в себе человеком. И эта лента - тому подтверждение. Ведь в секунду из успешного и реализованного во всех сферах жизни Даниэль превращается в мечущегося от сомнений, страхов и собственной беспомощности героя. А всему виной - сказанные Бруно слова о том, что Даниэль - посредственный актёр, многие его роли - бездарны. Обрушился он с критикой и на жену соседа. И все, вмиг прежняя жизнь разрушена, от неё остались лишь жалкие осколки. Удастся ли нашему герою их склеить?

Почему Бруно так поступает? Все потому, что он сам глубоко несчастен, он пережил не одну драму в личной жизни.

Так, режиссёр поднял волнующие каждого из нас вопросы: доверия в семье, нереализованности, творческих сомнений.

Итого: фильму мы бы поставили оценку 8 из 10 и рекомендуем его к просмотру. "Плохой сосед" - нечто по-новому камерное в современном кино.

Ольга Робейко

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