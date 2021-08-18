Lida Lee выйдет на паркет танцевального шоу.

Украинская певица Lida Lee стала участницей нового сезона проекта "Танцы со звездами".

"Принять участие в проекте "Танцы со звездами" - моя мечта! Я смотрела все сезоны и даже не могла подумать, что однажды буду стоять на этом легендарном паркете. Это настоящий вызов для каждого артиста и для меня в том числе, но огромное желание учиться, экспериментировать и каждое воскресенье удивлять зрителей мотивирует меня и заставляет двигаться вперед. Надеюсь, что зрители смогут увидеть меня новой. Встретимся на паркете", - сказала Lida Lee.

Напомним, героями шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, актер Артур Логай.

Принял вызов и украинско-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами". К судейскому состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

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Автор: Диана Могилевич