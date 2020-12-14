Над фильмом будет работать команда, поставившая оскароносный "Безумный Макс: Дорога гнева".

Лауреат премии "Оскар" и создатель франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер приступил к съемкам своего проекта мечты под названием Three Thousand Years Of Longing, главные роли в котором исполняют Тильда Суинтон («Орландо», «Константин: Повелитель тьмы», «Выживут только любовники», «Доктор Стрэндж») и Идрис Эльба («Тор», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Мстители: Война бесконечности»).

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Как отмечает Вольга Украина, подробности фильма, сценарий к которому также написал Джордж Миллер, пока держатся в секрете. Известно, что съемки стартовали в Австралии на прошлой неделе и продлятся 62 дня из-за усиленных мер безопасности, связанных с пандемией. Собственно, съемки нового фильма должны были стартовать на полгода раньше, но были перенесены из-за эпидемиологических обстоятельств.

Режиссер-визионер Джордж Миллер приобщил к созданию фильма первоклассную команду. По сообщению Deadline, постоянный продюсер фильмов Миллера, Даг Митчелл дал исчерпывающую характеристику: "Джордж считает, что это лучшая команда, с которой он когда-либо работал".

Миллер позвал, в том числе, большинство его соратников по "Безумному Максу: Дороге гнева". Великий оскароносный оператор Джон Сил, известный своими работами над фильмами "Английский пациент", "Талантливый мистер Рипли" и "Гарри Поттер и философский камень", ранее отошел от кино, но вновь возвращается, чтобы снять фильм, который станет его второй работой за последнее десятилетие. Первая - как раз "Дорога гнева", собравшая в своей копилке шесть премий "Оскар".

Кроме того, из "Безумного Макса" в новый фильм перекочевали - оскароносный монтажер Маргарет Сиксел, оскароносный дизайнер по прическам и макияжу Лесли Вандервальт, оскароносный декоратор Лиза Томпсон, композитор Том Холкенборг, также известный как Junkie XL, кастинг-директор Никки Барретт, координатор трюков Гай Норрис.

В команду также входят номинированный на "Оскар" художник-постановщик фильма "Бейб" Роджер Форд, дизайнер костюмов "Матрицы" Ким Барретт и супервайзер визуальных эффектов "Мстителей" и "Капитана Марвел" Пол Баттерворт.

Весь актерский состав "Three Thousand Years Of Longing" пока держится в секрете, как и точный жанр, и описание фильма. Локализованное название фильма и дополнительные подробности фильма будут сообщены отдельно.

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Автор: Марина Григоренко