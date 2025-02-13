Новый сезон - новое соперничество: телеканал ТЕТ объявил дату премьеры 3 сезона комедийного сериала 'Ромео и Джульетта из Черкасс'

Начинаем весну с самых ожидаемых сериальных премьер. Уже 3 марта телеканал ТЕТ покажет продолжение комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 3". Новые серии будут выходить с понедельника по четверг, в 22:00.

В третьем сезоне наши герои проходят испытание беременностью. Юля и Рома ждут появления первенца и наконец-то строят свою жизнь отдельно от мам и пап. Собственная квартира, новые вызовы, большие мечты - все шло бы идеально, если бы не одно "но". Родители. Капуленко и Монтенко так вжились в роль будущих бабушек и дедушек, что взяли под контроль буквально все: семейный бюджет, карьеру Ромы, досуг Юли и порядок в их доме. Они делят между собой роли и настолько рьяно помогают, что это напоминает настоящее стихийное бедствие.

В новых сериях Рома, пытаясь прокормить семью, откроет собственный бизнес. Однако с такими "партнерами" - тестем и отцом - избежать хаоса невозможно. Толя и Степа приложат все усилия, чтобы о деле Ромы узнали все Черкассы. Будет ли от этого процветать бизнес, смотрите сами. А также следите за отчаянными попытками Юли найти свое призвание и влиться в круг молодых мам. Вместо желанной свободы она получит "подстраховку" с обеих сторон: мама и свекровь будут контролировать каждый ее шаг, навязывая собственное видение идеальной беременности.

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Что из этого получится? Ожесточенное соперничество за звание лучших бабушки и дедушки. Назар Заднепровский, Вера Кобзарь, Полина Василиса, Константин Войтенко, Маргарита Бахтина, Андрей Пономаренко - любимый актерский состав, знающий толк в юморе. Не пропустите премьеру 3 сезона сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" - 3 марта, в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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