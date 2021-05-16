Киностудия Sony работает над новой версией "Золушки", в которой Билли Портер сыграет гендерно-нейтральную фею-крестную. Также главные роли исполнят певица Камила Кабельо и актер Николас Голицын. Кресло режиссера занял Кей Кэннон.
Об этом сообщает Deadline.
Читайте такжеРоберту Паттинсону - 35: лучшие роли известного секс-символа
По словам Портера, эта версия "Золушки" будет для нового поколения.
"Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети - готовы. Это взрослые тормозят", ─ сказал Портер.
Премьера мюзикла запланирована на сентябрь 2021 года. Она состоится на платформе Amazon Prime Video.
Напомним, по сюжету "золушка" после смерти отца должна прислуживать своей мачехе. Но однажды с помощью феи-крестной она попадает на бал, где влюбляется в принца. Когда она сбегает, то оставляет свою хрустальную туфельку, и принц отправляется на поиски своей загадочной незнакомки.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Друзья" воссоединились: спецвыпуск культового сериала выйдет в конце мая, опубликован тизер
- Netflix снимет второй фильм о приключениях Энолы Холмс: что известно
- Опубликован трейлер скандального сериала об Анне Болейн, которую сыграла темнокожая актриса (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram