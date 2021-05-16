Sony показала первые кадры с главными героями.

Киностудия Sony работает над новой версией "Золушки", в которой Билли Портер сыграет гендерно-нейтральную фею-крестную. Также главные роли исполнят певица Камила Кабельо и актер Николас Голицын. Кресло режиссера занял Кей Кэннон.

Об этом сообщает Deadline.

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По словам Портера, эта версия "Золушки" будет для нового поколения.

"Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети - готовы. Это взрослые тормозят", ─ сказал Портер.

Премьера мюзикла запланирована на сентябрь 2021 года. Она состоится на платформе Amazon Prime Video.

Напомним, по сюжету "золушка" после смерти отца должна прислуживать своей мачехе. Но однажды с помощью феи-крестной она попадает на бал, где влюбляется в принца. Когда она сбегает, то оставляет свою хрустальную туфельку, и принц отправляется на поиски своей загадочной незнакомки.

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Автор: Диана Могилевич