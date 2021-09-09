Актер исполнит роль отставного стрелка, мстящего за убитую жену.

Культовый актер Николас Кейдж исполнит главную роль в вестерне "Старый Путь" - это первый фильм Кейджа в данном жанре, несмотря на все обилие сыгранных им ролей.

Как сообщает THR, Кейдж исполнит роль Колтона Бриггса – оставного стрелка, который теперь владеет магазином и ведет тихую семейную жизнь. Согласно описанию сюжета, бандиты хладнокровно убивают его жену, и Бриггс становится на путь мести. Его компаньоном при этом будет его 12-летняя дочь.

Режиссером картины выступит Бретт Доноху, известный по боевику "Акты насилия".

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Напомним, в обозримом будущем ожидается еще несколько необычных премьер с Николасом Кейджем.

Так, он сыграет самого себя в постмодернистской комедии "Невыносимый груз огромного таланта". Помимо него в проекте заявлена звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис.

Кроме того, Кейдж исполнит главную роль в сериале про Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: убийство, хаос и безумие".

Автор: Дмитрий Захаров