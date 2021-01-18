Вышел трейлер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем (видео)

Премьера фильма запланирована на 12 февраля.

В сети появился первый трейлер комедийного хоррора "Страна чудес Вилли". Читайте такжеЗвезда "Гарри Поттера" решил уйти из киноРолик опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers. Главную роль в фильме сыграл Николас Кейдж. Премьера "Страны чудес Вилли" запланирована на 12 февраля. "Страна чудес Вилли": трейлер "Страна чудес Вилли": что известно о фильме Картину снял режиссер Кевин Льюис по сценарию Дж.О.Парсонса.

В фильме также снимались Эмили Тоста, Терейл Хилл, Бет Грант.

Сюжет. Главный герой Вилли нанимается уборщиком в детский парк развлечений и остается в нем на ночь. Вскоре он оказывается в ловушке, ведь механические игрушки тут оживают и начинают охоту на него. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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