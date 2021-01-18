Главную роль в фильме сыграл Николас Кейдж / скриншот

В сети появился первый трейлер комедийного хоррора "Страна чудес Вилли".

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Главную роль в фильме сыграл Николас Кейдж. Премьера "Страны чудес Вилли" запланирована на 12 февраля.

"Страна чудес Вилли": трейлер

"Страна чудес Вилли": что известно о фильме

  • Картину снял режиссер Кевин Льюис по сценарию Дж.О.Парсонса.
  • В фильме также снимались Эмили Тоста, Терейл Хилл, Бет Грант.
  • Сюжет. Главный герой Вилли нанимается уборщиком в детский парк развлечений и остается в нем на ночь. Вскоре он оказывается в ловушке, ведь механические игрушки тут оживают и начинают охоту на него.

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Автор: УНИАН