Главную роль в фильме сыграл Николас Кейдж / скриншот
В сети появился первый трейлер комедийного хоррора "Страна чудес Вилли".
Читайте такжеЗвезда "Гарри Поттера" решил уйти из киноРолик опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers.
Главную роль в фильме сыграл Николас Кейдж. Премьера "Страны чудес Вилли" запланирована на 12 февраля.
"Страна чудес Вилли": трейлер
"Страна чудес Вилли": что известно о фильме
- Картину снял режиссер Кевин Льюис по сценарию Дж.О.Парсонса.
- В фильме также снимались Эмили Тоста, Терейл Хилл, Бет Грант.
- Сюжет. Главный герой Вилли нанимается уборщиком в детский парк развлечений и остается в нем на ночь. Вскоре он оказывается в ловушке, ведь механические игрушки тут оживают и начинают охоту на него.
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