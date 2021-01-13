Стриминговый сервис обещает, что новые фильмы будут появляться на платформе каждую неделю в 2021 году.

Netflix опубликовал превью фильмов собственного производства, которые выйдут в 2021 году.

Читайте такжеСериал "Академия Амбрелла": Netflix представил, кто сыграет супергероев-"воробьев" в новом сезоне (фото)Нас ждут как продолжения известных проектов, так и новые ленты. Анонс главных премьер опубликован на YouTube-канале Netflix.

Один из самых ожидаемых фильмов — фантастическая комедия с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс "Не смотри вверх".

На Netflix выйдут фильмы Джейн Кэмпион, Паоло Соррентино и Адама Маккея.

Анонсированы 70 кинопроектов с участием Райана Рейнольдса, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс и других звезд.

Стриминговый сервис обещает, что новые фильмы будут появляться на платформе каждую неделю в 2021 году.

Netflix — крупнейший в мире развлекательный стриминговый сервис, насчитывающий более 195 миллионов пользователей с платной подпиской в более чем 190 странах. Сервис предлагает сериалы, документальные программы и художественные фильмы в большом разнообразии жанров и на разных языках. Пользователи могут смотреть видео на любом экране, когда угодно и где угодно — требуется лишь подключение к интернету.

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Автор: Ольга Робейко