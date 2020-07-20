Появился новый тизер "Неистового" с Расселом Кроу

Триллер выйдет в прокат 30 июля.

Создатели триллера "Неистовый" показали новый динамичный ролик к фильму. Фильм обещает очень актуальный на сегодня сюжет.

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Рассел Кроу, который сыграет главную роль, обратил внимание на фильм из-за ряда причин, передает volgafilm.

"Этот персонаж, Мужчина, использует свою машину в качестве оружия, и мы видели, как люди заходили в молитвенные дома и открывали огонь, тот же ужас происходил в школах и ночных клубах, а совсем недавно мы наблюдали в режиме реального времени, как люди сходят с ума в проходах супермаркетов за рулоном туалетной бумаги. Это именно то место, куда попало западное общество и фильм оказался еще актуальней, чем мы ожидали изначально", - поделился актер в интервью Independent.

Ранее этот фильм должен был выйти в прокат 1 июля. Тем не менее его пришлось перенести из-за количества заболевших в США коронавирусом. Поэтому прокат фильма переносили несколько раз. Теперь фильм выйдет, скорее всего, 30 июля.

Как сообщал УНИАН, в Париже устроили показ фильмов на берегу Сены.

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