Эта подборка фильмов вам точно понравится.

Украинский кинематограф не так уж и плох, как многие могут ошибочно полагать. Представляем вашему вниманию топ-5 фильмов, которые точно откликнуться в вашем сердце.

"Земля"

Фильм изображает первые годы коллективизации в РСФСР, изображая их сквозь конфликт колхозников и кулаков. В то же время, Довженко наделил "Землю" символизмом мистической связи украинского народа со своей землей, утверждал о разрыве человека и природы в результате коллективизации.

Многими критиками "Земля" считается лучшим фильмом во всей фильмографии Довженко, некоторыми одним из лучших в истории кино.

"Захар Беркут"

Действия картины разворачиваются в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигается к западу, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников, братьев Беркутов, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения.

"Мои мысли тихие"

В центре сюжета звукорежиссер Вадим, который мечтает об успешной карьере в мире большого кино. Долгое время ему это не удавалось, но однажды удача повернулась к нему лицом. Вадиму предлагают записать звуки украинских животных. А если он запишет пение редкой утки, то его и вовсе могут пригласить в Канаду. Но на поиски этой птицы с ним едет мама.

"Когда падают деревья"

Фильм расскажет о 5-летней бунтарке Витке и ее взрослой сестре Ларисе. Когда умер отец девочек, они остались жить в деревне с мамой и бабушкой. Но такая жизнь не устраивала Ларису, поэтому она решила сбежать со своим любимым, местным бандитом Шрамом. Но чем обернется для них побег - скорее смотрите.

"Я, Победа и Берлин"

В начале 90-х начинающие музыканты были не разбалованы. Поэтому когда представился случай обменять драндулет на шестисотый "мерс" они согласились не раздумывая. Кузьма и его друг Бард отправляются в Берлин. Они будут ехать на едва живой "Победе", чтобы в Германии поменять ее на вожделенный "мерс".

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