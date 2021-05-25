Netflix выпустит две части культового сериала.

Пятый сезон сериала "Бумажный дом" выйдет в двух частях. Первую часть покажут 3 сентября, а вторую - 3 декабря 2021 года.

"Когда мы начали работу над пятым сезоном в разгар пандемии, то почувствовали, что должны что-то изменить. Мы решили сделать первую часть больше похожей на военные действия, работали в экстремальных спартанских условиях, чтобы вся группа чувствовала нерв происходящего. Во второй части мы больше фокусируемся на эмоциях персонажей, это путешествие по их чувствах, сентиментальная карта, которая готовит зрителей к прощанию", - сказал создатель сериала Алекс Пина.

Напомним, гениальный авантюрист Профессор собирает команду международных преступников для ограбления монетного двора Испании. Здание, в котором банда хочет совершить преступление, представляет собой, по сути, неприступную крепость. Но Профессор разрабатывает безукоризненный план.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич