С 16 августа на телеканале ТЕТ, входящий в состав группы 1+1 media, начнется новый телевизионный сезон осень-2021. Так, марафон премьер в этот день стартует с культовой "Богини шопинга" в 17:00, а в 21:00 зрителей ждет новый сезон "Однажды под Полтавой".

С 13 сентября аудитория ТЕТ будет наслаждаться ситкомом "Ромео и Джульетта из Черкасс", а 27 сентября премьера скетчкома "Страна У 2.2". Кроме этого, среди новинок телеканал готовит ситком #ЯЖЕБАТЬ – историю про молодого папашу, на которого ждут многочисленные испытания и веселые приключения.

Оксана Петришин генеральный продюсер ТЕТ, рассказывает: "Делиться хорошими новостями всегда приятно и в ТЕТ их накопилось не на одну улыбку. Одна из них - это то, что за результатами бренд-трекинга 2020 года индекс потребительской лояльности к каналу ТЕТ вырос на 39% по аудитории 18-54 в городах с населением 50К+ и на 55% женской аудитории в возрасте 25-34 в городах 50К +. Такая динамика - результат нового позиционирования, на которое ТЕТ вышел в 2020 году с фокусом на аудиторию 25-34, 50К+. Команде телеканала удалось проработать обещание бренда и донести аудитории, что ТЕТ - это территория юмора и на ТЕТ всегда смешно".

По результатам бренд-трекинга, украинские телезрители воспринимают ТЕТ юмористическим, семейным и развлекательным телеканалом.

"Новое позиционирование ярко демонстрирует обновленная графика и слоган канала. В фиолетовый цвет добавились солнечные лучи настроения, а слоган ТЕТ - "Все ради твоей улыбки". Именно этот месседж встретит аудиторию во всех наших премьерах осеннего сезона. Также в ТЕТ наблюдается положительная динамика бизнес-показателей: и сетка, и канал дают положительную маржинальность и мы работаем над динамикой этих показателей из года в год. А самое приятное - уже 16 августа (сегодня) начинается новый сезон на телеканале ТЕТ, обязательно включайте, ведь ТЕТ делает действительно все ради улыбки!",- добавила Оксана Петришин.

Коротко о новых проектах и продолжении любимых программ телеканала ТЕТ:

"Богиня шопинга" - любимое реалити миллионов девушек. В новом сезоне зрителей ждет увлекательная фэшн-битва амбициозных, ярких и уверенных в себе девушек, среди которых модели, блогера, актрисы, певицы, телеведущие. Традиционно шопинг будет подкреплен комментариями популярных стрэнд-ап комиков и звезд шоу-бизнеса. Особенность проекта: популярность и в эфире, и в digital. Каждый выпуск шоу попадает в тренды украинского YouTube. Ведущий фэшн-эксперт проекта: Леонид Мартынчик. Комментаторы шоу: Алексей Дурнев, Олег Шевчук, Настя Дєрская, Владимир Остапчук, Валерия Медзюк, Женя Таллер, Иван Супрун.

"Однажды под Полтавой" – яркий ситком с любимыми комедийными актерами Украины. Новый сезон хорошего семейного ситкома о харизматичном любящую пару Яринки и Юрчика из живописного села на Полтавщине. Герои сталкиваются с многочисленными, а главное - близкими молодой семье, проблемами, которые возникают не только на основании недоразумения, но и благодаря эксцентричным жителям села - участковому Саше, продавщице Вере, деду Петру и куму Вити. Главные роли исполнили: Юрий Ткач, Ирина Сопонару, Анна Саливанчук, Виктор Гевко, Александр Теренчук и Александр Данильченко.

"Ромео и Джульетта из Черкасс" – ситком, рассказывающий, как юные Рома и Юля полюбили друг друга, собрались жениться и во время знакомства их семей вскрылось, что их родители - давние непримиримые враги. Ради счастья детей родители готовы примириться друг с другом и быстро сыграть свадьбу. Но быстро не получается, когда в организации свадьбы участвуют "лебедь, рак и щука"... Первый сезон, 20 серий - это 20 дней до свадьбы. Каждая серия - события одного дня перед свадьбой, с момента как молодые решили пожениться. В главных ролях: Назар Заднепровский, Константин Войтенко, Вера Кобзарь, Андрей Пономаренко, Полина Василина, Маргарита Бахтина.

"Страна У 2.2" - проект, который стал одним из самых успешных скетчкомов Украины. Этот продукт подарил зрителям таких звезд, как Юрий Ткач, Ирина Сопонару, Татьяна Песик, Игорь Ласточкин. В новом сезоне все шутки построены вокруг актуальных тем и ситуаций, с которыми могут столкнуться украинцы. Исполнителями главных ролей и авторами скетчей стали участники ярких команд "Лиги смеха". В главных ролях: Игорь Ласточкин, Виктор Розовый, Александр Станкевич, Вова Черняк, Настя Ткаченко и другие.

"#ЯЖЕБАТЬ" - истории о том, как неопытный отец берет на себя ответственность за воспитание двухлетнего сына, и, несмотря на свой безрассудный характер и расхлябан образ жизни, ставит под угрозу семейное счастье. Главные герои - молодая семья, которая находится на пути выстраивания зрелых отношений. Появление незапланированного ребенка внесло существенные коррективы в жизненные планы. Не успев сформировать "конституцию" семьи, они наталкиваются на трудности, которые заставляют главную героиню устроиться на работу, а отца семейства - стать домохозяином. Подобная роль не устраивает главного героя. Пока жена занимается карьерой, муж старается совмещать свою привычную (беззаботную и инфантильную) жизнь с воспитанием ребенка, и продумывает планы, как вернуться на передовые роли в семье. В главных ролях: Лилия Цвеликова и Игорь Качур.

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Автор: Диана Могилевич