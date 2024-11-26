С 26 ноября ленту можно посмотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Лента "Цвет граната", которая прославила режиссера Параджанова на весь мир, теперь доступна для просмотра в высоком качестве на Киевстар ТВ по подписке, начиная от пакета "Базовый". Дистрибьютором ленты в Украине стала компания "Артхаус Трафик".

По сюжету фильм-притча "Цвет граната" рассказывает о жизни армянского поэта XVIII века Саят-Новы - от детских лет до его последних дней. Фильм переносит в мир поэта, показывая его духовные поиски, творческие вершины и внутренние конфликты.

Ленту, снятую еще в 1968 году, показали в Украине в отреставрированной версии от Кинофонда Мартина Скорсезе по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося украинского режиссера армянского происхождения Сергея Параджанова. Это произошло в рамках провозглашения ЮНЕСКО года Параджанова.

Во время презентации отреставрированной версии на кинофестивале в Торонто Мартин Скорсезе сказал будущим зрителям, что они увидят образы и видение, "которые почти не похожи ни на что в истории кино".

Интересно, что именно благодаря фильму "Цвет граната" режиссер сумел получить мировую славу. Оценить сюжет и картинку в Украине сполна зрители сумели только сейчас, ведь из-за советской цензуры украинское общество потеряло оригинальную версию фильма, а сам Параджанов через несколько лет после окончания съемок фильма сидел в советских тюрьмах.

"Для нас важно благодаря добавлению в нашу видеотеку лент легендарных украинских кинорежиссеров, воспроизводить и показывать украинскую культуру - одна из важных миссий для Киевстар ТВ", - поделился СЕО Киевстар ТВ Павел Рыбак.

Посмотреть ленту "Цвет граната" на Киевстар ТВ могут все пользователи, независимо от мобильного оператора и интернет-провайдера. Среди полезных функций платформы - возможность просматривать контент платформы одновременно на пяти устройствах.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

Напомним, ранее мы писали о 10 причинах посмотреть фильм "Редакция". Новая лента режиссера "Вулкана" Романа Бондарчука наконец-то выходит в широкий украинский прокат.

Вас также могут заинтересовать новости: