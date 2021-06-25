28-29 августа на острове Хортица в Запорожье состоится музыкальный фестиваль ZOUND-2021.

Об этом сообщили представители компании Fishcanfly, выступающей организатором мероприятия в партнерстве с компанией «Метинвест».

Организаторы фестиваля анонсируют участие 25 известных артистов, 42 часа живой музыки и 15 000 посетителей. Среди участников заявлены, в частности Бумбокс, Порнофильмы, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кис-Кис, 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, О.Torvald, Louna, Noize MC и др.

"Впервые фестиваль состоялся в Запорожье в 2019 году. В этом году мы снова хотим провести настоящий европейский фестиваль ZOUND 2021. Мы изменили формат. То есть если два года назад это было мероприятие более электронной музыки, то в этом году фестиваль будет мультижанровый",— отметил представитель компании Fishcanfly Владимир Бригинец.

В дополнение к музыкальной программы организаторы обещают посетителям разнообразные активности с аниматорами, командные игры и соревнования, луна-парк с аттракционами для детей и взрослых, работу лаундж-зон и большого фуд-корта. Будет организована доставка людей бесплатными автобусами из центральных районов города.

"Хортицу, как место проведения фестиваля, мы выбрали неслучайно. Сейчас идет возрождение острова, этого места силы. Поэтому мы тоже очень хотим возродить эту силу, через культуру, музыку и привлечение молодежи. Еще одна цель — привить Украине культуру фестивального движения", — рассказал Владимир Бригинец.

Именно 2021 год должен стать стартом возрождения Хортицы в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

«Остров Хортица – наш украинский магнит. Планируем восстановить там парк, сделать логистику, спортивные объекты, построить новый музей. Как выяснилось, на дне реки возле Хортицы лежат казацкие чайки, которые планируем поднять и создать для них музей. Ну и, конечно, уже в этом году на Хортицу можно будет доехать по новому мосту через Днепр», — недавно прокомментировал планы восстановления острова заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.

Всего за три года в рамках программы, по словам Тимошенко, планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Григорий Бондарь