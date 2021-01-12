Картина должна появиться на экранах 8 октября.

Компания Sony отложила премьеру супергеройского фильма ужасов по комиксам Marvel "Морбиус", главную роль в котором играет Джаред Лето. Картина появится на экранах 8 октября.

Читайте такжеNetflix показал трейлер нового сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином (видео)Об этом сообщает Variety.

Выход фильма несколько раз переносился.

Изначально премьера была запланирована на лето 2020 года.

А после последнего переноса картина должна была выйти 19 марта этого года.

Фильм "Морбиус": трейлер

Фильм "Морбиус": что известно

Кроме Джареда Лето в ленте снимались Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джаред Харрис ("Безумцы") и Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж 2").

Режиссером выступил Даниэль Эспиноса ("Код доступа "Кейптаун"").

По сюжету, биохимик Майкл Морбиус с детства страдает от редкого генетического заболевания. Всю жизнь ученый посвятил поискам возможного лекарства. К несчастью, последний опыт с использованием крови летучей мыши превратил его в вампира.

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Автор: Катерина Шварц