Джаред Лето в фильме "Морбиус" / скриншот
Компания Sony отложила премьеру супергеройского фильма ужасов по комиксам Marvel "Морбиус", главную роль в котором играет Джаред Лето. Картина появится на экранах 8 октября.
Читайте такжеNetflix показал трейлер нового сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином (видео)Об этом сообщает Variety.
Выход фильма несколько раз переносился.
Изначально премьера была запланирована на лето 2020 года.
А после последнего переноса картина должна была выйти 19 марта этого года.
Фильм "Морбиус": трейлер
Фильм "Морбиус": что известно
Джаред Лето в фильме "Морбиус" / скриншот
- Кроме Джареда Лето в ленте снимались Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джаред Харрис ("Безумцы") и Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж 2").
- Режиссером выступил Даниэль Эспиноса ("Код доступа "Кейптаун"").
- По сюжету, биохимик Майкл Морбиус с детства страдает от редкого генетического заболевания. Всю жизнь ученый посвятил поискам возможного лекарства. К несчастью, последний опыт с использованием крови летучей мыши превратил его в вампира.
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