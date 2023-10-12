По данным Deadline, главным камнем преткновения на пути к сделке во время последних переговоров стало разделение доходов от успешных потоковых шоу.

Переговоры между Гильдией актеров США (SAG-AFTRA), члены которой требуют пересмотра условий контрактов, и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), продолжающийся почти две недели, были приостановлены после того, как стороны вновь не смогли прийти к соглашению.

Таким образом, окончание всеобщей забастовки голливудстких актеров, поставившей на паузу производство крупных голливудских проектов, пока что не предвидится.

Как сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники, этот раунд переговоров был "гораздо жестче, чем предыдущие", а срыву нынешних переговоров предшествовало свежее предложение от Гильдии актеров, на которое голливудские киностудии и стриминговые сервисы совершенно не готовы согласиться.

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"После содержательных разговоров становится ясно, что разрыв между AMPTP и SAG-AFTRA слишком велик, и разговоры больше не двигают нас в продуктивном направлении", – заявила предтавитель переговорной группы от AMPTP Кэрол Ломбардини.

По данным издания, главным камнем преткновения на пути к сделке во время последних переговоров, похоже, стало желание SAG-AFTRA разделить доходы от успешных потоковых шоу. В AMPTP требование отчислять актерам около 2% от потенциальной прибыли успешных проектов назвали "невыносимым экономическим бременем", которое переговорная группа студий оценила в более чем 2,4 миллиарда долларов в течение нового трехлетнего периода.

"Мы надеемся, что SAG-AFTRA вскоре пересмотрит свое решение и вернется к продуктивным переговорам", – заявили в AMPTP.

При этом сообщается, что студии заявили о намерении вести переговоры по остальным требованиям актеров, таким как повышение заработной платы, защита от ИИ, "процентное увеличение в минимальных областях" и многое другое.

Масштабная забастовка в Голливуде 2023

2 мая 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) начала масштабную забастовку после нескольких неудачных попыток достигнуть нового трехлетнего соглашения с крупными киностудиями и стриминговыми сервисами, которое бы гарантировало авторам улучшенные условия труда. На время забастовки все сценаристы обязаны были прекратить работу, в результате чего были остановлены съемки новых сезонов популярных сериалов и ТВ-шоу (в том числе "Последние из нас", "Очень странные дела", "Пацаны", "Сорвиголова: Рожденный заново" и многих других).

14 июля 2023 года к забастовке с аналогичными требованиями присоединилась Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA). В ответ на это крупные киностудии решили перенести с 2023 на 2024 год многие ожидаемые киноновинки (в том числе "Дюна 2", "Крейвен-охотник", "Властелин колец: Война Рохиррим", "Годзилла против Конга: Новая империя", "Охотники за привидениями: Жизнь после смерти" и многие другие), ведь гильдия обязала актеров на время забастовки не только прекратить непосредственно процесс съемок, но и рекламу уже снятых проектов и заключение новых контрактов. Кроме того, пришлось остановить съемки фильмов "Дедпул 3", "Гладиатор 2", "Мортал Комбат 2", "Кинокритик" и многих других.

Вечером 26 сентября 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) официально заключила новый трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), что дало "зеленый свет" возобновлению работы писателей над новыми фильмами и сериалами. На этой волне многие надеялись, что актеры также смогут вскоре договориться с киностудиями о новых контрактах, однако, судя по всему, надяяться на это не стоит.

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