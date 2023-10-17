В украинский прокат фильм Соломии Томащук выйдет уже 2 ноября 2023 года.

Кинокомпания FILM.UA Distribution представила трейлер украинского остросюжетного триллера "Между нами", главные роли в котором сыграли Ирма Витовская ("Леся+Рома", "Брама", "Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет") и Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья", "Первые ласточки").

В основе сюжета фильма – абьюзивные отношения двух женщин, которые становятся заложницами случайного убийства: девушки Саши с травматическим прошлым и хаотичными любовными отношениями и доктора Ани. Во время просмотра зритель фильма сможет стать непосредственным свидетелем сногсшибательных изменений в жизни главных героинь. Кроме того, авторы также поднимают ряд актуальных остросоциальных тем: семейное насилие, наркотическая зависимость, положение женщины в обществе и ПТСР.

"Изначально сценарий позиционировался как драма. Но у истории был потенциал для триллера. А мне хотелось делать жанровое кино для широкого зрителя, потому что его не хватало. Говорю в прошлом, потому что все сильно изменилось на данный момент. Надеюсь, что зритель отрефлексирует на ту проблему, которая его волнует. А их там достаточно", – рассказала режиссер Соломия Томащук (короткие метры "Поломанные", "Иди по воде"), для которой "Между нами" стал дебютной полнометражной игровой лентой.

Автор утверждает, что фильм не является автобиографическим, хотя она имела в свое время нездоровые отношения с партнерами и, возможно, именно это побудило ее к созданию такой истории.

"После того, как я прочитала сценарий, то понимала, что будет много работы. Потому что есть интересная тема отношений и зависимости, жанр, который редко встречается в прокате – триллер. Но в то же время это достаточно женское кино, которое у нас не так часто встретишь. Об одиночестве и предательстве, о манипуляции от того, что болит, о поиске тепла...", – рассказала Пустовит.

Также в фильме сыграли Дмитрий Сова ("Черкассы"), Михаил Дзюба ("Короли рэпа"), Евгений Ламах ("Черкассы", "Мирный-21") и другие.

Оператором фильма выступил Юрий Дунай ("Черкассы", "Вересень"), а музыку к нему создал Антон Байбаков ("Железные бабочки", "Степное"). Также в ленте звучат песни "Между нами" и "Кассета" от группы "Вагоновожатые".

В украинский прокат фильм Соломии Томащук выйдет уже 2 ноября 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: