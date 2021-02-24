Фильм будет называться "Better Man".

Режиссер Майкл Грейси снимет байопик о британском певце Робби Уильямсе.

Об этом сообщает Deadline.

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Биографический фильм расскажет о взрослении известного певца Робби Уильямса. Его путь к успеху был тернистым, но все же он добился того, о чем мечтал. При этом кто сыграет главную роль пока неизвестно. Также неизвестно, когда состоится премьера фильма.

"Каким образом мы покажем Робби в фильме, это пока большой секрет. Я хочу создать оригинальный образ. Когда я был ребенком и ходил в кино, там были фильмы, от которых моя голова просто взрывалась, и я тогда говорил, что никогда не видел подобного. Я хочу, чтобы у зрителей осталось такое же чувство. Это очень важно, чтобы, когда они будут смотреть эту историю на экране, они буквально подумали, что никогда в жизни не видели ничего подобного", - сказал режиссер.

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Автор: УНИАН