Над созданием новой картины работают авторы мультфильма "Мавка. Лесная песня".

В Украине выйдет новый масштабный художественный фильм от FILM.UA Group "Мавка. Настоящий миф" от создателей анимационного блокбастера "Мавка. Лесная песня". Премьера новой фэнтези-картины состоится весной 2026 года.

События фильма происходят в современной Украине, но опираются на украинскую мифологию, в которой мавки являются опасными лесными нимфами. Именно такой является главная героиня новой истории - мистическая лесная Мавка.

По сюжету она влюбляется в биолога Лукьяна вместо того, чтобы погубить его в таинственном лесном озере, где человеческие души ждут русалки и другие мавки, питающиеся их жизненной силой. Они готовы на все, чтобы Мавка осталась на темной стороне.

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Фэнтези продюсируют Ирина Костюк и Анна Елисеева, а сценарий пишет Ярослав Войцешек - команда, которая работала над мультфильмом "Мавка. Лесная песня", собравшим более 21 миллиона долларов в мировом кинопрокате. Он, как известно, стал самым кассовым украинским фильмом всех времен и получила статус поп-культурного феномена. Фэнтези рассчитано на аудиторию 12+, но создатели обещают несколько тонких аллюзий на уже полюбившийся мультфильм.

"Во Вселенной Мавки есть медиаформаты для фанатов всех возрастов и предпочтений. Мы стремимся, чтобы он стал новым культом для украинской аудитории, прежде всего - для молодежи. Мифическую Мавку когда-то переосмыслила Леся Украинка, позже мы сделали это в анимационном фильме. Сейчас мы снова возвращаемся к первоисточникам, чтобы оживить аутентичную Мавку, но в современных реалиях", - рассказала продюсер.

Режиссером выступит Катя Царик, известная масштабными концертными постановками, клипами для топовых украинских звезд и участием в сериальной антологии "Первые Дни". Образы главной героини и русалок создает Анна Осмехина - стилист, редактор моды, основательница бренда TTSWTRS.

"Наша новая Мавка вдохновлена древними народными легендами, дуальный и сложный персонаж, она - мстительная, враждебно настроенная к людям, но в ней сохраняется что-то нежное и светлое, которое должно пробудить в ней любовь Лукьяна. Съемки фильма планируются летом. Для нас важно воссоздать в фильме мистическую, таинственную атмосферу леса, поэтому мы уже в поиске нетривиальных локаций. В фильме также планируется много визуальных эффектов", - отметила продюсер.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему критикуют новый фильм "Белоснежка" от Disney. Картина еще до выхода получила шквал критики, а на сервисе IMDb получила одну из самых низких оценок в истории. Несмотря на это, за первые выходные лента собрала более 80 миллионов долларов в мировом прокате.

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