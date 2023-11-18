Мультипликационную ленту можно будет просмотреть на платформе уже с 1 декабря.

Мультфильм "Мавка. Лесная песня", который стал самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката, появится на стриминговом сервисе Netflix.

Как сообщила пресс-служба сервиса, мультфильм появился на платформе 1 декабря.

В мировом прокате мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал около 15,7 миллиона долларов, в украинском - 4,3 миллиона долларов. Для украинского кинопроката это рекордная сумма.

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Создатели мультфильма признались, что имеют планы по развитию "Вселенной Мавки". Как сообщили в пресс-службе ленты, команда создаст анимационный мультсериал в сотрудничестве с французской анимационной студией TeamTo, а также работает над идеей полнометражного фильма для аудитории от 12 лет, где Мавка приблизится к своему аутентичному мифологически-мистическому образу.

Что известно о мультфильме "Мавка"

Мультфильм " Мавка. Лесная песня "снят по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" с добавлением других сюжетов украинского фольклора. Впрочем, от оригинального трагического сюжета из произведения Леси Украинки в мультфильме осталось совсем не много. Да, здесь сохранено немалое количество персонажей из "Лесной песни", но у многих заметно изменены характеры и судьбы.

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