СМИ сообщили, когда возобновятся съемки четвертой части "Матрицы"
14:20, 14 мая 2020Кино и музыка
103 0
Съемочный процесс очередной части "Матрицы" планируют возобновить в конце июля.
Съемки четвертой части "Матрицы" отложили из-за коронавируса / Фото: скриншот
Съемки четвертой части "Матрицы" планируют возобновить в июле.
Читайте такжеВ сети опубликовали новый кадр со съемок "Аватара"
Об этом сообщает Variety.
Съемки начались в феврале в Сан-Франциско, а в середине марта переехали в Берлин. Тем не менее, в Европе съемки так и не начались, потому что производство было остановлено из-за пандемии коронавируса.
Как сообщается, звезды оригинальной "Матрицы" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграют свои роли в четвертом фильме.
В настоящее время выход фильма запланирован к 2021 году. Однако Warner Bros. не объявила точную дату.
Как сообщал УНИАН, легендарный Боба Фетт появится во втором сезоне сериала "Мандалорец".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter