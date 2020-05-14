СМИ сообщили, когда возобновятся съемки четвертой части "Матрицы"

Съемочный процесс очередной части "Матрицы" планируют возобновить в конце июля.

Съемки четвертой части "Матрицы" планируют возобновить в июле.

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Об этом сообщает Variety.

Съемки начались в феврале в Сан-Франциско, а в середине марта переехали в Берлин. Тем не менее, в Европе съемки так и не начались, потому что производство было остановлено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается, звезды оригинальной "Матрицы" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграют свои роли в четвертом фильме.

В настоящее время выход фильма запланирован к 2021 году. Однако Warner Bros. не объявила точную дату.

Как сообщал УНИАН, легендарный Боба Фетт появится во втором сезоне сериала "Мандалорец".