В украинский прокат фильм должен выйти 9 ноября 2023 года.

Marvel Studios выпустила полный трейлер к супергеройскому фильму "Марвелы" (The Marvels) в рамках пятой фазы киновселенной Marvel.

В новом трейлере зрителям рассказали немного больше о сюжете будущего фильма. В частности, зрителям наконец стало понятно, каким образом Кэрол Дэнверс (впервые представленная в фильме "Капитан Марвел" 2019 года в исполнении Бри Ларсон), агент М.Э.Ч. Моника Рамбо (впервые представленная в сериале "ВандаВижн" 2021 года в исполнении Тейоны Перрис) и Камала Хан (впервые представленная в сериале "Мисс Марвел" 2022 года в исполнении Иман Веллани) получили способность обмениваться силами.

Также в ролике было уделено больше внимания главной антагонистке фильма – воину из инопланетной расы крии Дар-Бенн, роль которой сыграла Зави Эштон ("Бархатная бензопила", "Ночные звери").

Чтобы одержать победу над врагом, три совершенно не похожих супергероини должны работать как единая команда и помочь друг другу овладеть новыми силами.

Кроме того, в фильме снова появятся Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри и Рэндал Парк в роли агента Джимми Ву ("Человек-муравей и Оса", "ВандаВижн"), а также смертоносный флеркен Гуся, маскирующийся под рыжего кота ("Капитан Марвел"). Также свои роли повторят ряд актеров, сыгравших родственников Камалы Хан в сериале "Мисс Марвел".

Режиссером фильма выступила Ни Дакоста, которая до этого сняла триллер "Лесок" и фильм ужасов "Кэндимен".

В украинский прокат фильм должен выйти 9 ноября 2023 года, если, конечно, его релиз не перенесут из-за всеамериканской забастовки сценаристов и актеров.

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