Выход фильма в прокат запланирован на 10 ноября 2023 года.

Marvel Studios выпустила первый трейлер супергеройского фильма "Марвелы" (The Marvels), который станет частью пятой вазы киновселенной Marvel.

Фильм станет продолжением фильма "Капитан Марвел" (2019) о становлении Кэрол Дэнверс как одной из сильнейших супергероинь КВМ и сериала "Мисс Марвел" (2022), в котором зрителей познакомили с юной Камалой Хан, получившей способности благодаря волшебному браслету. Также не лишним будет пересмотреть сериал "Ванда/Вижн" (2021), в котором была представлена агент Моника Рамбо.

Как было показано в финале сериала "Мисс Марвел", каким-то образом Кэрол Дэнверс, Камала Хан и Моника Рамбо при каждом применении своих способностей внезапно начали меняются друг с другом местами. Чтобы выяснить причину, по которой это происходит, им придется объединиться, ну а попутно дать бой очередной угрозе вселенной.

Кроме того, в фильме вновь появится Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри, а еще смертоносный флеркен Гуся, маскирующийся под рыжего кота, которого уже можно было видеть в фильме "Капитан Марвел". Также свои роли повторят ряд актеров, сыгравших родственников Камалы Хан в сериале "Мисс Марвел".

Среди новых имен в касте – Зави Эштон ("Бархатная бензопила", "Рассказ служанки"), которая сыграет антагониста, и Пак Соджун ("Паразиты").

Выход фильма в прокат запланирован на 10 ноября 2023 года.

Пятая фаза киновселенной Marvel

Пятая фаза кинематографической вселенной Marvel официально стартовала 17 февраля 2023 года фильмом "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Всего она будет насчитывать шесть фильмов и семь сериалов, которые выйдут в 2023-2024 годах.

В частности, помимо "Человека-муравья 3", в пятую фазу войдут фильмы "Стражи галактики 3", "Марвелы", "Капитан Америка: Новый мировой порядок", "Громовержцы" и "Блейд", а также сериалы "Тайное вторжение", "Локи" (2 сезон), "А что если?..." (2 сезон), "Железное сердце", "Эхо", "Агата: Ковен хаоса" и "Сорвиголова: Рожденный занов".

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