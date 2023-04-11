Marvel Studios выпустила первый трейлер супергеройского фильма "Марвелы" (The Marvels), который станет частью пятой вазы киновселенной Marvel.
Фильм станет продолжением фильма "Капитан Марвел" (2019) о становлении Кэрол Дэнверс как одной из сильнейших супергероинь КВМ и сериала "Мисс Марвел" (2022), в котором зрителей познакомили с юной Камалой Хан, получившей способности благодаря волшебному браслету. Также не лишним будет пересмотреть сериал "Ванда/Вижн" (2021), в котором была представлена агент Моника Рамбо.
Как было показано в финале сериала "Мисс Марвел", каким-то образом Кэрол Дэнверс, Камала Хан и Моника Рамбо при каждом применении своих способностей внезапно начали меняются друг с другом местами. Чтобы выяснить причину, по которой это происходит, им придется объединиться, ну а попутно дать бой очередной угрозе вселенной.
Кроме того, в фильме вновь появится Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри, а еще смертоносный флеркен Гуся, маскирующийся под рыжего кота, которого уже можно было видеть в фильме "Капитан Марвел". Также свои роли повторят ряд актеров, сыгравших родственников Камалы Хан в сериале "Мисс Марвел".
Среди новых имен в касте – Зави Эштон ("Бархатная бензопила", "Рассказ служанки"), которая сыграет антагониста, и Пак Соджун ("Паразиты").
Выход фильма в прокат запланирован на 10 ноября 2023 года.
Пятая фаза киновселенной Marvel
Пятая фаза кинематографической вселенной Marvel официально стартовала 17 февраля 2023 года фильмом "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Всего она будет насчитывать шесть фильмов и семь сериалов, которые выйдут в 2023-2024 годах.
В частности, помимо "Человека-муравья 3", в пятую фазу войдут фильмы "Стражи галактики 3", "Марвелы", "Капитан Америка: Новый мировой порядок", "Громовержцы" и "Блейд", а также сериалы "Тайное вторжение", "Локи" (2 сезон), "А что если?..." (2 сезон), "Железное сердце", "Эхо", "Агата: Ковен хаоса" и "Сорвиголова: Рожденный занов".