Зрители во время "Марафона фильмов" будут выбирать любимые украинские фильмы, которые смогут увидеть на экранах кинотеатров в тридцатый День рождения нашей страны.
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Опрос проходит на сайте Госкино и страницах Агентства в сети. Каждый из участников "Марафона фильмов" сможет выбрать три картины по следующим категориям: фильмы для широкой зрительской аудитории, авторские фильмы, документальное кино.
Участники Марафона также смогут добавить свой вариант ответа и выбрать свое кино, воспользовавшись каталогом Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Опрос продлится до конца июля. Картины, которые наберут наибольшее количество голосов, выйдут на экраны страны в августе 2021 года, к 30-й годовщине Независимости Украины.
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