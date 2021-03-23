Государственное агентство Украины по вопросам кино начинает "Марафон фильмов" к 30-й годовщине Независимости Украины.

Зрители во время "Марафона фильмов" будут выбирать любимые украинские фильмы, которые смогут увидеть на экранах кинотеатров в тридцатый День рождения нашей страны.

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Опрос проходит на сайте Госкино и страницах Агентства в сети. Каждый из участников "Марафона фильмов" сможет выбрать три картины по следующим категориям: фильмы для широкой зрительской аудитории, авторские фильмы, документальное кино.

Участники Марафона также смогут добавить свой вариант ответа и выбрать свое кино, воспользовавшись каталогом Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Опрос продлится до конца июля. Картины, которые наберут наибольшее количество голосов, выйдут на экраны страны в августе 2021 года, к 30-й годовщине Независимости Украины.

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Автор: Диана Могилевич