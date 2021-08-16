Сегодня Мадонна отмечает свое 63-летие.

Сегодня, 16 августа, американской поп-диве Мадонне исполнилось 63 года. В честь праздника вспоминаем лучшие клипы, которые сделали ее самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

Двадцать работ Мадонны возглавляли главные сингловые чарты США или Великобритании, тринадцать - альбомные. Её работы установили несколько мировых рекордов. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний признала её самой продаваемой поп-исполнительницей двадцатого века и второй среди певиц в США.

Также Мадонна попала в рейтинг "25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью" за вклад в популярную музыку по версии журнала Time. Кроме того, звезда получила заветную статуэтку "Грэмми".

Кроме зажигательных танцев и качественной музыки Мадонна на своих концертах использует вызывающие эротические образы и вольное обращение с религией. Благодаря такому поведения она не раз попадала в скандалы.

Madonna - Hung Up

Madonna - Vogue

Madonna - Like A Prayer

Madonna - Dark Ballet

Madonna - I'll Remember

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Автор: Диана Могилевич