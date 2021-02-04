Кадр из сериала "Лучше звоните Солу" / фото kanobu

Гильдия сценаристов Америки (WGA) назвала номинантов на премию в телевизионных категориях.

Читайте также"Мандалорец", "Борат-2": названы претенденты на премию "Золотой глобус"Как сообщается на сайте Гильдии, лидером стал сериал «Лучше звоните Солу», который получил номинацию как «Лучший драматический сериал» и сразу три упоминания в категории «Лучший эпизод».

Также по три номинации в жанре комедия («Лучший комедийный сериал», «Лучший новый сериал» и «Лучший эпизод комедийного сериала») получили сериалы «Тед Лассо» и «Великая».

Лауреатов премии WGA объявят 21 марта 2021 года.

Номинанты на премию Гильдии сценаристов США: полный список

Лучший драматический сериал

  • Лучше звоните Солу
  • Пацаны
  • Корона
  • Мандалорец
  • Озарк

Лучший комедийный сериал

  • Умерь свой энтузиазм
  • Великая
  • Пен15 (4член)
  • Тед Лассо
  • Чем мы заняты в тени

Лучший новый сериал

В списке номинантов - сериал ужасов "Страна Лавкрафта" / фото itc.ua
  • Дэйв
  • Бортпроводница
  • Великая
  • Страна Лавкрафта
  • Тед Лассо

Лучший оригинальный сценарий

  • Грязный Джон (второй сезон)
  • Голливуд
  • Миссис Америка
  • Безопасность
  • Дядя Фрэнк

Лучший адаптированный сценарий

  • Безупречный
  • Облака
  • Птицы доброго господа
  • И повсюду тлеют пожары
  • Ход королевы (Ферзевый гамбит)

Лучший эпизод мультсериала

  • Симпсоны - A Springfield Summer Christmas For Christmas
  • Симпсоны - Bart The Bad Guy
  • Симпсоны - I, Carumbus
  • Симпсоны - Three Dreams Denied
  • Закусочная Боба - Prank You for Being A Friend
  • Конь БоДжек - Xerox of a Xerox

Лучший эпизод драматического сериала

Кадр из сериала "Озарк" / скриншот
  • Лучше звоните Солу - Bad Choice Road
  • Озарк - Fire Pink
  • Лучше звоните Солу - JMM
  • Лучше звоните Солу - Something Unforgivable
  • Воспитанные волками - Raised by Wolves
  • Эйфория - Trouble Don’t Last Always

Лучший эпизод комедийного сериала

  • Аквафина: Нора из Куинса - Grandma & Chill
  • Великая - The Great
  • Прощай навсегда - It’s Not You, It’s Me
  • Тед Лассо - Pilot
  • Грейс и Фрэнки - The Tank
  • Кайф с доставкой - Trick

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Автор: УНИАН