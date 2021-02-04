Гильдия сценаристов Америки (WGA) назвала номинантов на премию в телевизионных категориях.
Читайте также"Мандалорец", "Борат-2": названы претенденты на премию "Золотой глобус"Как сообщается на сайте Гильдии, лидером стал сериал «Лучше звоните Солу», который получил номинацию как «Лучший драматический сериал» и сразу три упоминания в категории «Лучший эпизод».
Также по три номинации в жанре комедия («Лучший комедийный сериал», «Лучший новый сериал» и «Лучший эпизод комедийного сериала») получили сериалы «Тед Лассо» и «Великая».
Лауреатов премии WGA объявят 21 марта 2021 года.
Номинанты на премию Гильдии сценаристов США: полный список
Лучший драматический сериал
- Лучше звоните Солу
- Пацаны
- Корона
- Мандалорец
- Озарк
Лучший комедийный сериал
- Умерь свой энтузиазм
- Великая
- Пен15 (4член)
- Тед Лассо
- Чем мы заняты в тени
Лучший новый сериал
- Дэйв
- Бортпроводница
- Великая
- Страна Лавкрафта
- Тед Лассо
Лучший оригинальный сценарий
- Грязный Джон (второй сезон)
- Голливуд
- Миссис Америка
- Безопасность
- Дядя Фрэнк
Лучший адаптированный сценарий
- Безупречный
- Облака
- Птицы доброго господа
- И повсюду тлеют пожары
- Ход королевы (Ферзевый гамбит)
Лучший эпизод мультсериала
- Симпсоны - A Springfield Summer Christmas For Christmas
- Симпсоны - Bart The Bad Guy
- Симпсоны - I, Carumbus
- Симпсоны - Three Dreams Denied
- Закусочная Боба - Prank You for Being A Friend
- Конь БоДжек - Xerox of a Xerox
Лучший эпизод драматического сериала
- Лучше звоните Солу - Bad Choice Road
- Озарк - Fire Pink
- Лучше звоните Солу - JMM
- Лучше звоните Солу - Something Unforgivable
- Воспитанные волками - Raised by Wolves
- Эйфория - Trouble Don’t Last Always
Лучший эпизод комедийного сериала
- Аквафина: Нора из Куинса - Grandma & Chill
- Великая - The Great
- Прощай навсегда - It’s Not You, It’s Me
- Тед Лассо - Pilot
- Грейс и Фрэнки - The Tank
- Кайф с доставкой - Trick
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