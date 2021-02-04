Лауреатов объявят 21 марта.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) назвала номинантов на премию в телевизионных категориях.

Читайте также"Мандалорец", "Борат-2": названы претенденты на премию "Золотой глобус"Как сообщается на сайте Гильдии, лидером стал сериал «Лучше звоните Солу», который получил номинацию как «Лучший драматический сериал» и сразу три упоминания в категории «Лучший эпизод».

Также по три номинации в жанре комедия («Лучший комедийный сериал», «Лучший новый сериал» и «Лучший эпизод комедийного сериала») получили сериалы «Тед Лассо» и «Великая».

Лауреатов премии WGA объявят 21 марта 2021 года.

Номинанты на премию Гильдии сценаристов США: полный список

Лучший драматический сериал

Лучше звоните Солу

Пацаны

Корона

Мандалорец

Озарк

Лучший комедийный сериал

Умерь свой энтузиазм

Великая

Пен15 (4член)

Тед Лассо

Чем мы заняты в тени

Лучший новый сериал

Дэйв

Бортпроводница

Великая

Страна Лавкрафта

Тед Лассо

Лучший оригинальный сценарий

Грязный Джон (второй сезон)

Голливуд

Миссис Америка

Безопасность

Дядя Фрэнк

Лучший адаптированный сценарий

Безупречный

Облака

Птицы доброго господа

И повсюду тлеют пожары

Ход королевы (Ферзевый гамбит)

Лучший эпизод мультсериала

Симпсоны - A Springfield Summer Christmas For Christmas

Симпсоны - Bart The Bad Guy

Симпсоны - I, Carumbus

Симпсоны - Three Dreams Denied

Закусочная Боба - Prank You for Being A Friend

Конь БоДжек - Xerox of a Xerox

Лучший эпизод драматического сериала

Лучше звоните Солу - Bad Choice Road

Озарк - Fire Pink

Лучше звоните Солу - JMM

Лучше звоните Солу - Something Unforgivable

Воспитанные волками - Raised by Wolves

Эйфория - Trouble Don’t Last Always

Лучший эпизод комедийного сериала

Аквафина: Нора из Куинса - Grandma & Chill

Великая - The Great

Прощай навсегда - It’s Not You, It’s Me

Тед Лассо - Pilot

Грейс и Фрэнки - The Tank

Кайф с доставкой - Trick

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Автор: УНИАН